Λάρισα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ενοικίων – Η σύγκριση με άλλες φοιτητουπόλεις

Με την ανακοίνωση των βάσεων, χιλιάδες νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους ξεκινούν την αναζήτηση κατοικίας στις πόλεις όπου θα σπουδάσουν. Σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, σε Λάρισα, Πάτρα και Ιωάννινα υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων ακινήτων, ενώ οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή, την παλαιότητα, την κατάσταση και τις παροχές κάθε κατοικίας.

Λάρισα: Σταθερές τιμές και πολλές επιλογές

Στη Λάρισα, η αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει σημαντικά την προσφορά μικρών διαμερισμάτων και στούντιο, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των φοιτητών. Οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι, με τα ενοίκια να ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ για παλαιότερα ακίνητα και να φτάνουν έως 450 ευρώ για πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα στούντιο.

Σημαντικό πλεονέκτημα της πόλης αποτελεί η περιορισμένη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γεγονός που διατηρεί περισσότερα ακίνητα διαθέσιμα για μακροχρόνια ενοικίαση. Παράλληλα, οι οικογένειες δίνουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στο ύψος του ενοικίου, αλλά και στο συνολικό κόστος διαβίωσης, όπως τα κοινόχρηστα, η θέρμανση και η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου.

Συγκριτικά με τις άλλες πόλεις

Πάτρα: Υπάρχει επίσης μεγάλη διαθεσιμότητα κατοικιών, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά. Τα ενοίκια κυμαίνονται από περίπου 200 ευρώ για μικρές γκαρσονιέρες εκτός κέντρου έως 700 ευρώ για ανακαινισμένα και επιπλωμένα δυάρια στο κέντρο. Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες προσφέρουν πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με κόστος περίπου 550 ευρώ , συμπεριλαμβάνοντας αρκετά λειτουργικά έξοδα.

Υπάρχει επίσης μεγάλη διαθεσιμότητα κατοικιών, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά. Τα ενοίκια κυμαίνονται από περίπου για μικρές γκαρσονιέρες εκτός κέντρου έως για ανακαινισμένα και επιπλωμένα δυάρια στο κέντρο. Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες προσφέρουν πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με κόστος περίπου , συμπεριλαμβάνοντας αρκετά λειτουργικά έξοδα. Ιωάννινα: Η διαθεσιμότητα κατοικιών παραμένει ικανοποιητική, με τα στούντιο στο κέντρο να ξεκινούν από 350 ευρώ και τα ανακαινισμένα δυάρια από περίπου 450 ευρώ. Υπάρχουν επίσης επιλογές που περιλαμβάνουν στο ενοίκιο λογαριασμούς, όπως ρεύμα, νερό και θέρμανση. Οι μεσίτες συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές αγγελίες και προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται το ακίνητο πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά εξαπάτησης.

kosmoslarissa.gr (*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)