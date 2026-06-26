Λάρισα: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι τιμές βενζίνης και diesel – Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι

Αισθητή αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην τοπική αγορά τις τελευταίες ημέρες, καθώς η υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου αρχίζει να αποτυπώνεται ολοένα και πιο έντονα στις αντλίες.

Η πτώση του Brent κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω ελάφρυνση του κόστους μετακίνησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,92 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,13 ευρώ στα τέλη Μαΐου. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κινείται γύρω στα 1,59 ευρώ ανά λίτρο, από 1,82 ευρώ που ήταν πριν από περίπου έναν μήνα.

Η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων που προκλήθηκαν από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την ασφάλεια των διεθνών ενεργειακών ροών.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πτωτική τάση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αρκετά πρατήρια εξακολουθούν να διαθέτουν αποθέματα που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές. Με την ανανέωση των αποθεμάτων σε χαμηλότερο κόστος, αναμένεται να περάσουν σταδιακά νέες μειώσεις στη λιανική αγορά κατά τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το βασικό σενάριο για το επόμενο διάστημα παραμένει αυτό της σχετικής σταθερότητας, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από liberal.gr)