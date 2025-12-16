Λάρισα: Στην απεργιακή συγκέντρωση με τα τρακτέρ οι αγρότες (βίντεο)

Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου με τη συμμετοχή των αγροτών. Στην οργάνωση, συμμετέχουν φορείς και σύλλογοι της Θεσσαλίας.

Η στολισμένη πλατεία είναι γεμάτη από πανό και πολίτες που διαδηλώνουν κατά της ψήφισης του προϋπολογισμού αλλά και υπέρ των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, που βρίσκονται εκεί με συμβολικό αριθμό τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως λένε, υπάρχει βάση διαλόγου μετά την πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα σε δύο βασικά τους αιτήματα. Το θέμα του εμβολιασμού για την ευλογία στα αιγοπρόβατα και την αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς και των αγροτών, λόγω πολύ χαμηλών τιμών των προϊόντων.

Είναι πιθανό, τις επόμενες ημέρες να υπάρχει νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, καθώς επικρατεί προβληματισμός και το ζητούμενο είναι να υπάρξει ενιαία απάντηση του αγροτικού κόσμου.

(*) βίντεο από 902.gr

Ρεπορτάζ: Μ. Γκουσιάρη

ertnews.gr