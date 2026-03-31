Λάρισα: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία των μελών της σπείρας με τις “χρυσές” λίρες

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των ηγετικών μελών της οικογένειας Ρομά, που συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση απάτης με χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Πρόκειται για την οικογένεια Βιλανάκη, γνωστή στις Αρχές επί σειρά ετών, καθώς τα μέλη της διαθέτουν βαρύ ποινικό μητρώο. Η δράση τους είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για τους:

Βιλανάκη Γεώργιο (1982) στη Λάρισα

Βιλανάκη Κυριάκο (1976) στην Έδεσσα

Βιλανάκη Μάρκο (1984) στην Κατερίνη

Βιλανάκη Άγγελο (1980) στο Άργος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, “σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των 120.000 ευρώ.”

