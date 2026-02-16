Λάρισα: Στη φυλακή ο 49χρονος για παιδική πορνογραφία

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή, ο 49χρονος Λαρισαίος ιδιωτικός υπάλληλος, που συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος συνελήφθη στο σπίτι του, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης κατέσχεσαν κινητό τηλέφωνο και ψηφιακά μέσα στα οποία φέρεται να διέθετε πορνογραφικό υλικό με ανήλικους.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Ελευθερία)