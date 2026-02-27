Λάρισα: Στο ίδιο έργο θεατές – Καθημερινές αυξήσεις στα καύσιμα

Aυξητικές τάσεις καταγράφονται τις τελευταίες 20 ημέρες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.

Στο νομό Λάρισας κατά 2 λεπτά του ευρώ ακριβότερα, στα 1,73 ευρώ από 1,71 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου 20 ημέρες, πωλείται κατά μέσο όρο η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 1,5%.

Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,53 ευρώ καταγράφοντας επίσης μια αύξηση των 2 λεπτών το λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται προς 1,18 ευρώ ανά λίτρο από 1,15 με την άνοδο που καταγράφεται να φτάνει τα 3 λεπτά το λίτρο.

Αυξήσεις που αποδίδονται στην αυξημένη τιμή κατά περίπου 10 δολάρια το βαρέλι στην τιμή του μπρεντ τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων κυρίως στο Ιράν.

Όπως όλα δείχνουν η πίεση στις τιμές θα συνεχιστεί με το επόμενο γέμισμα να είναι πιο ακριβό από το προηγούμενο…

Τάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr