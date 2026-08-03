Λάρισα: Στο εδώλιο 41χρονος για τον βιασμό της 9χρονης θετής κόρης του μετά από βούλευμα

Μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας οδηγείται 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του.

Σύμφωνα με το βούλευμα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία», οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν αρχικά το καλοκαίρι του 2023 στον Τύρναβο και επαναλήφθηκαν το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2025, όταν η οικογένεια διέμενε σε χωριό του Αλμυρού.

Η δικογραφία αναφέρει ότι ο 41χρονος φέρεται να καλούσε τη 9χρονη να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και, απειλώντας ότι θα βλάψει συγγενικά της πρόσωπα, την εξανάγκαζε να ανέχεται γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή τής. Η ανήλικη, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την κατηγορία, συνέβαιναν, επειδή φοβόταν για τη ζωή της γιαγιάς και του θείου της, τους οποίους ο κατηγορούμενος φέρεται να απειλούσε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αναφορές τρίτων προσώπων και όχι από καταγγελία της ίδιας της ανήλικης. Ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί της ανήλικης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποδίδοντάς τους στη φαντασία της. Να σημειωθεί ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.

tanea.gr