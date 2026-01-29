Λάρισα: Συλλήψεις για απάτες και κλοπές – Υποδυόταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απάτης και κλοπής που διαπράχθηκαν σε Λάρισα και περιοχή της Ελασσόνας, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία “συνελήφθησαν, χθες (28-01-2026) στον Τύρναβο, -2- ημεδαποί άνδρες για, κατά περίπτωση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκαν χθες οι τρεις ημεδαποί άνδρες στην οικία ενός εξ αυτών στον Τύρναβο.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -8.750- ευρώ, κοσμήματα (χρυσός σταυρός, χρυσό βραχιόλι κ.ά.) και -1- πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, άνευ φυσιγγίων, το οποίο κατείχαν από κοινού οι δύο συλληφθέντες, ενώ επιπλέον, στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -3.600- ευρώ.

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι το μεσημέρι της 26-01-2026 στη Λάρισα, οι δύο εκ των τριών προαναφερόμενων (ο ένας συλληφθείς) και άγνωστος -μέχρι στιγμής- δράστης, διέπραξαν περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, μεταβαίνοντας στην οικία της με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και με το πρόσχημα του λογιστή, αφαίρεσαν χρυσαφικά (βραχιόλι, αλυσίδα κ.ά.) και το χρηματικό ποσό των -13.000- ευρώ.

Τα ανωτέρω κατασχεθέντα κοσμήματα που βρέθηκαν, αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη παθούσα.

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι προχθές (27-01-2026) το πρωί σε περιοχή της Ελασσόνας, ο ένας συλληφθείς, αφαίρεσε από οικία ηλικιωμένου άνδρα το χρηματικό ποσό των -12.500- ευρώ, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Κατασχέθηκαν, επίσης, -1- Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους καθώς και -3- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.”