Λάρισα: Συνελήφθη για εκβιασμό και τοκογλυφία- Παγίδα σε υπαίθριο πάρκινγκ

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Λαρισαίου που κατηγορείται για εκβίαση και τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς μετέβη με μισθωμένο αυτοκίνητο σε υπαίθριο πάρκινγκ στην οδό Φαρσάλων για να συναντηθεί με 39χρονο Λαρισαίο ελεύθερο επαγγελματία, προκειμένου ο παθών να του καταβάλει χρηματικό ποσό, στο πλαίσιο διευθέτησης οικονομικών διαφορών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. ο ελεύθερος επαγγελματίας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νομό, από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και χθες φέρεται πως δανείστηκε τμηματικά από τον κατηγορούμενο μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο διπλασιάστηκε με τους όρους που όρισε ο δανειστής.

Με τον Λαρισαίο επαγγελματία να αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις απαιτήσεις του κατηγορούμενου και φερόμενου ως τοκογλύφου.

Μετά την καταγγελία στην Αστυνομία δόθηκε ραντεβού – παγίδα όπου ο 33χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)