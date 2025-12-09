Λάρισα: “Τσίμπησε” η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Αύξηση 2,5% σε δύο μήνες

Με το χειμώνα να έχει ξεκινήσει και επισήμως τα νοικοκυριά εντείνουν τις παραγγελίες τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το φυσικό αέριο φαίνεται να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή θέρμανσης, ακολουθούμενο από τις αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter.

Το πετρέλαιο θέρμανσης εξακολουθεί να είναι ακριβότερη επιλογή από το φυσικό αέριο, αν και σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σώματα και τις παλαιάς τεχνολογίας θερμάστρες.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,156 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 2,5%.

Στην Λάρισα η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,152 ευρώ το λίτρο από 1,127 που ήταν στις 15 Οκτωβρίου.

Η προκαταβολή του επιδόματος

Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

(*) Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ot.gr)