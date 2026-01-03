Λάρισα: Υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων και στους τρεις σταθμούς μέτρησης

Συνεχίζονται και με την έλευση του νέου έτους οι υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στους σταθμούς μέτρησης της Λάρισας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Θεσσαλίας τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

02/01/26 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3και στους τρεις σταθμούς παρακολούθησης αυτού και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 52,51 μg/m3, στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολης) ήταν 74,62μg/m3καιστο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου)ήταν 53,74μg/m3.Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 18,63 μg/m3 έως 280,84 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 13,06 μg/m3 έως 199,82 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), από 16 μg/m3 έως 139 μg/m3 στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου).

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 και στις τρεις περιοχές που βρίσκονται σταθμοί του Διοικητήριο (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων)και του 6ου Λυκείου (Νεάπολη)καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, ειδικότερα εφόσον έχουμε υπέρβαση του ορίου των 50 μg/m3.