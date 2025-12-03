Λάρισα: Φυλάκιση κατ΄οίκον για 3,5 έτη σε 78χρονο για θανάσιμη παράσυρση 41χρονης

Ένοχος για τη θανάσιμη παράσυρση 41χρονης σε διάβαση πεζών κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ένας 78χρονος συνταξιούχος αγρότης.

Στον 78χρονο, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση αλκοόλ, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και 5 μηνών, ποινή που θα εκτίσει κατ’ οίκον.

Το σπάνιο για τα τοπικά χρονικά τροχαίο, σημειώθηκε σε διάβαση πεζών στις 11 Ιουλίου 2023 στην οδό 1ης Μεραρχίας και στη συμβολή της με την οδό Νικολούλη, στη συνοικία της Νεάπολης.

Το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 78χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρέσυρε θανάσιμα την 41χρονη Γιαννούλα Νικ. Καραγούγα και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ενώ κινούνταν στη διάβαση πεζών και προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο.

