Λάρισα: Χειροπέδες σε 20χρονο για διακίνηση κάνναβης

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 20χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών από τον ανωτέρω, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του συνολικά και κατασχέθηκαν:

3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), συνολικού βάρους 144 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.