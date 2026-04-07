Λάρισα: 32 εξεταστικά κέντρα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενόψει πανελλαδικών

Στα 32 ανέρχονται τα εξεταστικά κέντρα από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην Μαγνησία ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Χθες το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας.

Στα ΓΕΛ οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν την Παρασκευή 29 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Στα ΕΠΑΛ οι πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 30 Μαΐου επίσης με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Τα εξεταστικά κέντρα στη Λάρισα ενόψει πανελλαδικών έχουν ως εξής:

ΓΕΛ

1ο Πειραματικό Λύκειο Λάρισας, 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας – Κωνσταντίνος Κούμας, 6ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 7ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 9ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 12ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 13ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, 14ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγιάς, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αμπελώνα, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Γιάννουλης, 1ο Γενικό Λύκειο Ελασσόνας, Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Καλλιθέας “Θεόφιλος Σακαλίδης”, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Νίκαιας, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πλατυκάμπου, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πυργετού, Ημερήσιο ΓΕΛ Συκουρίου, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Τυρνάβου, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Φαλάνης, 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Φαρσάλων, Ημερήσιο Γυμνάσιο Αμρενίου και Λυκειακές Τάξεις, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Δομενίκου, Ημερήσιο Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Μακρυχωρίου.

ΕΠΑΛ

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λάρισας, 7ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λάρισας, 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ελασσόνας, 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας (Σωφρονιστικό Κατάστημα).