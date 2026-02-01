Λάρισα: Aγκάλιαζαν και έκλεβαν τα θύματά τους – Eξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών

Από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων, γυναίκας και άνδρα, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δράστες, μετακινούμενοι κάθε φορά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντόπιζαν άτομα που είτε κινούνταν πεζά είτε βρίσκονταν σε περιβάλλοντα χώρο οικιών ή Ιερών Ναών και τότε η δράστιδα αποβιβαζόταν από το όχημα και τα προσέγγιζε, εκδηλώνοντας άμεση οικειότητα προς αυτά. Ακολούθως, τα αγκάλιαζε και αφαιρούσε από τον λαιμό τους, χωρίς να γίνει αντιληπτή, κοσμήματα – χρυσαφικά.

Κατά τον ίδιο χρόνο, ο συνεργός της την ανέμενε σε κοντινή απόσταση, ως οδηγός στο προαναφερόμενο όχημα, για την άμεση διαφυγή τους.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, προέκυψε ότι οι δράστες τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου έως και τα τέλη του Οκτωβρίου του 2025, είχαν προβεί στην τέλεση 4 περιπτώσεων κλοπής με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, εκ των οποίων 2 στη Λάρισα, 1 στον Τύρναβο και 1 σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, κατά τις οποίες αποκόμισαν, κατά περίπτωση, χρυσούς σταυρούς με τις αλυσίδες τους από τρεις γυναίκες και έναν άνδρα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ερευνάται η τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.