Λάρισα: Kλειστή προαιρετικά από σήμερα και για 8 Σάββατα η αγορά – Ανοιχτά στο ιστορικό κέντρο

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς της Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν κλειστά για οκτώ συνεχόμενα Σάββατα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών κατά τη θερινή περίοδο, ενώ η εφαρμογή της είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο της Λάρισας θα παραμένει ανοιχτό, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στους επισκέπτες της πόλης να πραγματοποιούν τις αγορές τους, να απολαμβάνουν τη βόλτα τους και να στηρίζουν την τοπική αγορά.

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίζουν τις αγορές τους με βάση το θερινό ωράριο, στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και την εμπορική ζωή της πόλης.

kosmoslarissa.gr