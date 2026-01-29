Λάρισα: Koρυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων

Το απόγευμα της Πέμπτης κορυφώθηκαν στη Λάρισα οι εκδηλώσεις μνήμης για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.

Στις 6 το απόγευμα στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων Λάρισας, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, Πρεσβειών και Προξενείων, εβραϊκών οργανώσεων, φορέων και συλλόγων της πόλης.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων.

Στις 7 μ.μ., στην Ιερά Συναγωγή Λάρισας «Ετς Χαγίμ», πραγματοποιήθηκε το άναμμα των κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας Μωυσής Μανουάχ.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο ιστορικός και πολιτικός αναλυτής Αναστάσιος Καράμπαμπας. Τον συντονισμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Φάις, με μουσική συνοδεία βιολιού από τη Βασιλική Κλεισιάρη.

Νωρίτερα το πρωί στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας διεξήχθη εκδήλωση από μαθητές με θέμα «Η μνήμη ως διδαχή: Το ψηφιδωτό της ελπίδας. Μαθαίνοντας από το Ολοκαύτωμα για τη διαφορετικότητα, την ελευθερία και την ειρηνική συνύπαρξη».

Συμμετείχαν με παρουσιάσεις σε όλες τις μορφές τέχνης, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Λάρισας.

Το μεσημέρι στην πλατεία Άννας Φρανκ, έγιναν καταθέσεις στεφάνων από σχολεία της Λάρισας, στην αναθηματική στήλη, στη μνήμη των 1.500.000 παιδιών θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

