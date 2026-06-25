Λάρισα: Xειροπέδες σε 21χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη, κάνναβη και μαχαίρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε ένας 21χρονος στη Λάρισας για διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνης και κάνναβης), ενώ στον έλεγχο που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν επίσης μαχαίρια, φυσίγγια και μια σιδερογροθιά.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (24-06-2026) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 21χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών από τον ανωτέρω, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του, καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-5- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -423- γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -68- γραμμαρίων,

-5- ισοβαρείς συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, βάρους -0,8- γραμμαρίων έκαστη, συνολικού βάρους -4- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά,

-39- φυσίγγια,

-1- σιδερογροθιά,

-7- μαχαίρια, εκ των οποίων τα -5- αναδιπλούμενα,

-1- κροτίδα,

-1- καπνογόνο,

το χρηματικό ποσό των -125- ευρώ &

-2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.