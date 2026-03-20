Λήστεψαν δυο ανήλικους μαθητές μέσα στο προαύλιο σχολείου στον Τύρναβο

Τον τρόμο βίωσαν το απόγευμα της Πέμπτης 2 ανήλικοι μαθητές που έπαιζαν στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου όταν τους πλησίασαν 3 νεαροί και οι οποίοι με την απειλή βίας και αφού χειροδίκησαν εναντίον τους τους απέσπασαν τα χρήματα που είχαν μαζί τους.

Οι θρασύτατοι δράστες έσπευσαν να εξαφανιστούν ενώ οι δύο μαθητές φανερά τρομοκρατημένοι έσπευσαν να κρυφτούν στο κτήριο της Μουσικής Σχολής που βρίσκεται στο προαύλιο του σχολείου.

Παράλληλα ειδοποίησαν τους οικείους τους και εκείνοι την αστυνομία που τους μετέφεραν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του paidis.com οι αστυνομικοί αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες προχώρησαν στην προσαγωγή των 3 νεαρών οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους με συνέπεια οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Πάντως δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις για το συμβάν.

