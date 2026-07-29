Λαθρεμπορία μεγάλης ποσότητας τσίπουρου στον Τύρναβο – Οι τεελωνειακές αρχές Λάρισας σφράγισαν επιχείρηση ύστερα απο έλεγχο

Σοβαρή υπόθεση παράνομης κατοχής μεγάλης ποσότητας αποστάγματος έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από έλεγχο των τελωνειακών αρχών σε εγκατάσταση στην περιοχή του Τυρνάβου.

Με βάση την επίσημη απόφαση δημοσιοποίησης του Τελωνείου Λάρισας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η κατοχή συνολικά 1.438 λίτρων προϊόντος απόσταξης διήμερου μικρού αποσταγματοποιού, με αλκοολικό τίτλο 39,1% vol.

Από την εξέταση δείγματος που πραγματοποιήθηκε από τη Χημική Υπηρεσία Βόλου προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ποσότητα δεν είχε δηλωθεί ως παραχθείσα από μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς με τον συγκεκριμένο αλκοολικό τίτλο.

Κατά τις τελωνειακές αρχές, η παραγωγή και η κατοχή του αποστάγματος πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή, τη φορολόγηση και τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό, η πράξη χαρακτηρίστηκε ως λαθρεμπορία, με την υπόθεση να συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

Παράλληλα, επιβλήθηκε υψηλό χρηματικό πρόστιμο, καθώς και μέτρο σφράγισης της εγκατάστασης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποίησαν επίσης τη διαδικασία δημοσιοποίησης των στοιχείων της παράβασης, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για σοβαρές υποθέσεις λαθρεμπορίας.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις παράνομης κατοχής και διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων που έχουν γίνει γνωστές το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Οι τελωνειακές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν και να εντείνουν τους ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης παραγωγής και διακίνησης αποσταγμάτων, αλλά και την προστασία των νόμιμων παραγωγών και της δημόσιας υγείας.

Το ακριβές ύψος του προστίμου δεν αναφέρεται στην απόφαση δημοσιοποίησης. Με βάση, πάντως, τις προβλέψεις του Τελωνειακού Κώδικα, το πολλαπλό τέλος υπολογίζεται από το τριπλάσιο έως το πενταπλάσιο των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων και ενδέχεται να ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόστηκε.

kosmoslarissa.gr (απο tirnavospress.gr)