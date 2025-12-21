Λαρισαίος έτρεφε γαλοπούλες αλλά βρήκε μόνο τα …κεφάλια τους

Οι κλεφτοκοτάδες είναι κατηγορία κλεφτών που παραπέμπει σε εποχές ανέχειας οι οποίες έχουν παρέλθει. Ή έτσι νομίζουμε. Λαρισαίος συνταξιούχος που διατηρεί οικογενειακό κτήμα σε δρόμο κοντά στην περιφερειακή Τρικάλων, έτρεφε τρεις γαλοπούλες για τα Χριστούγεννα, ωστόσο λογάριαζε χωρίς τους …κλεφτογάλους.

Ένα πρωί που πήγε να τις ταΐσει βρήκε μόνο τα κεφάλια τους. Τη νύχτα στο κτήμα έγινε επιδρομή από αγνώστους οι οποίοι τις έκλεψαν αφού πρώτα τις έσφαξαν επί τόπου. Προφανώς αν τις έπαιρναν ζωντανές θα είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο.

Ο άτυχος ιδιοκτήτης θα σπεύσει τώρα, αναγκαστικά, στο κρεοπωλείο για τις ανάγκες του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού …

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr