Λαρισαίος χτύπησε την έγγυο γυναίκα του και έσπευσε να εξαφανιστεί

Για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος εικοσιπεντάχρονης εγκύου αναζητείται, στο πλαίσιο του αυτοφώρου από την ελληνική αστυνομία, ένας εικοσιοκτάχρονος Λαρισαίος.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, στις εννέα προχθές το βράδυ στη Λάρισα, ο εικοσιοκτάχρονος φέρεται πως χτύπησε την εικοσιπεντάχρονη έγκυο σύζυγό του με σφαλιάρα στο πρόσωπο, την έπιασε από το λαιμό και τα μαλλιά και στη συνέχεια, την ώθησε με βία έξω από το σπίτι, περιστατικό που φέρεται ότι συνέβη μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Ελευθερία)