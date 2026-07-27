Λεωνιδάκης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο: “Πάνω από 200 τα καθημερινά αιτήματα στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης”

Στα νέα ψηφιακά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την αποτύπωση της αποκομιδής και του όγκου των απορριμμάτων στη Λάρισα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης.

Μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας, στην εκπομπή «Με δικά μας λόγια» και τη δημοσιογράφο Ειρήνη Παπακαλούση, ο κ. Λεωνιδάκης υπογράμμισε πως η Λάρισα εκτός από όμορφη πόλη πρέπει να είναι και καθαρή, ενώ υποστήριξε πως η νέα γενιά, μέσα και από τις συντονισμένες ενημερωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στα σχολεία και τις μικρότερες ηλικίες, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη φροντίδα του δημόσιου χώρου.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του Αντιδημάρχου, εδώ:

«Τα στελέχη και όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας μας δίνουν άνιση μάχη καθημερινά,με δεδομένη την υποστελέχωση -γι’ αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια για το έργο τους», είπε ο κ.Λεωνιδάκης, υπογραμμίζοντας πως είναι ένα τεράστιο ζήτημα η διαχείριση των καθημερινών αναγκών, σε σχέση με τη σημαντική έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. «Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των εργαζομένων, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται οι ανάγκες της πόλης που μεγαλώνει διαρκώς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέφερε ότι η υπηρεσία δέχεται πάνω από 200 αιτήματα πολιτών τη μέρα, ενώ ζήτησε τη συνδρομή των πολιτών στη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είναι σε εξέλιξη η επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας, μέσω του οποίου θα αντιμετωπίζονται, πλέον, με αυστηρά πρόστιμα οι επανειλημμένες παραβατικές συμπεριφορές,ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις δυνατότητες της τεχνολογίας που αξιοποιεί πλήρως η Υπηρεσία,ώστε να έχει πλήρη εικόνα της αποκομιδής και του όγκου των απορριμμάτων – «είμαστε μία πόλη που παράγει πολλά απορρίμματα», επισήμανε.

Τέλος, ο κ.Λεωνιδάκης γνωστοποίησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, στις εισόδους της πόλης, θα ξεκινήσουν εργασίες δημιουργίας ειδικών εσοχών, για την τοποθέτηση και την τακτοποίηση των κάδων.