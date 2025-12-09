Λιγότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας

Μια σημαντική νίκη στο πεδίο των νοσοκομειακών λοιμώξεων επιτεύχθηκε σε 10 νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας: έως και τον Ιούνιου του 2025 αποφεύχθηκαν 933 λοιμώξεις αίματος που σχετίζονται με κεντρικό φλεβικό καθετήρα (CLABSI), εξοικονομήθηκαν 15.000 ημέρες νοσηλείας, ενώ το συνολικό κόστος που αποφεύχθηκε άγγιξε τα 14,1 εκατ. ευρώ.

Αυτός είναι ο απολογισμός του πενταετούς Προγράμματος για την Πρόληψη και τον Ελεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής (GRIPP) της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγειά (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη χθεσινή εκδήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση της πιλοτικής του φάσης, το πόρισμα ήταν ότι η συνέχειά του είναι αδιαμφισβήτητα αναγκαία, με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να διαβεβαιώνει ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές ενέργειες και διαδικασίες για τη σταδιακή ένταξή του στο ΕΣΥ υπό τον συντονισμό του ΟΔΙΠΥ. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2021 (υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Θεοκλή Ζαούτη) σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας – όπως ο Ευαγγελισμός, τα παιδιατρικά νοσοκομεία Π.&Α. Κυριακού και Αγία Σοφία, το ογκολογικό νοσοκομείο Αγιος Σάββας, αλλά και τα πανεπιστημιακά νοσηλευτικά ιδρύματα των Πατρών, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης – οδήγησε στην υιοθέτηση ασφαλέστερων πρακτικών με στόχο την προστασία των ασθενών από επικίνδυνα παθογόνα.

Οπως σημείωσε ο Θεοκλής Ζαούτης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος CLEO και καθηγητής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ, «καταγράφηκε αύξηση κατά 20%-50% στη συμμόρφωση για την υγιεινή των χεριών και μείωση των CLABSI κατά 40%. Ισως όμως το πιο σημαντικό συμπέρασμα, όπως τόνισε από την πλευρά της η Αντωνία Κουτσούκου, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, είναι ότι το πρόγραμμα απέδειξε ότι «η μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι εφικτός στόχος παρά τις ελλείψεις, το burn out του προσωπικού, αλλά και τις απρόβλεπτες συνθήκες όπως ήταν η πρόσφατη πανδημία».

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Μάρθας Καϊτανίδη στα ΝΕΑ)