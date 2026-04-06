Λιγότερος κόσμος στη σημερινή δίκη για τα Τέμπη – Συνεχίζεται η διαδικασία των νομιμοποιήσεων

Στις 9 το πρωί ξεκίνησε η τρίτη συνεδρίαση για την κύρια δίκη των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίζεται με νομιμοποιήσεις συγγενών, ενώ στην αίθουσα σήμερα βρίσκονται πολύ λιγότερα άτομα.

Μέχρι στιγμής η διαδικασία κυλά ομαλά χωρίς εντάσεις και όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί κανονικά.

Στο δικαστήριο βρίσκονται τρεις από τους κατηγορούμενους ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους.

Συγκίνησε προκάλεσε ο συνήγορος του Γεράσιμου, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού.

«Ο Γεράσιμος θα ήθελε να ήταν όρθιος και να μπορεί να μιλήσει ενώπιον σας», ανέφερε ο κ. Λουκάς Αποστολίδης.

«Η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.