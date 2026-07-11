Λιπάσματα: Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση έως 50.000 ευρώ στους αγρότες – Σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη από χθες η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους λιπασμάτων λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Ειδικότερα, η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο myAADE.gov.gr και η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους είναι η εξής:

Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > myBusinessSupport > Είσοδος στην εφαρμογή > Αγροτικές Ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

έως τις 19 Ιουλίου για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 15/3/2026 έως 30/6/2026.

από 7-17 Σεπτεμβρίου για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την 1/7/2026 έως 31/8/2026.

Αντίστοιχα, η καταβολή γίνεται το αργότερο έως τις 27 Ιουλίου για την πρώτη περίοδο υποβολής της αίτησης και έως τις 25 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την υποβολή της αίτησης, να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό πληρωμής (IBAN) στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις χορήγησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην κοινή υπουργική απόφαση και στις σχετικές οδηγίες της εφαρμογής myBusinessSupport.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική, Επιδόματα & Ενισχύσεις > myBusinessSupport

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15/3 έως και 31/8/2026, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

kosmoslarissa.gr