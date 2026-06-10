Λουκέτο στην επιχείρηση έως τρία χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών – Ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές

Καθώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές, όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες: Εάν κάποιος απειλήσει ή βιαιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από δύο μήνες έως τρία χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Με λουκέτο έως και για δύο χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμειακή μηχανή. Ακόμη και για μη έκδοση αποδείξεων το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από δύο έως δέκα ημέρες.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή (Προκόπης Χατζηνικολάου) ξεκίνησε το σαφάρι της ΑΑΔΕ στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Το κύμα ελέγχων ξεκινάει από τα νησιά των Κυκλάδων και φθάνει στις ακτές της Πελοποννήσου, με τους ελεγκτές να επικεντρώνονται στις ταμειακές μηχανές και στην έκδοση αποδείξεων. Ελεγχοι πραγματοποιούνται ήδη στην Αττική και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην παραλιακή. Εφόσον διαπιστωθεί μη έκδοση αποδείξεων θα μπαίνει «λουκέτο». Oι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν παραβάσεις στα νότια προάστια σε 27 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής και σε τρεις από αυτές επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας.

Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, ενισχύεται το οπλοστάσιο των ελεγκτικών αρχών απέναντι στη φοροδιαφυγή, στις «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, στη μη έκδοση αποδείξεων και στις παρεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα τιμολόγησης. Το νέο καθεστώς προβλέπει κλιμακούμενες ποινές για τους υπότροπους, βαριά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και πολυετή αναστολή λειτουργίας για όσους επιχειρούν να παρακάμψουν τους φορολογικούς ελέγχους ή να παρεμποδίσουν το έργο των ελεγκτών.

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση της φορολογικής διοίκησης: 1. Η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών ή μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης αναστέλλεται:

α) Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση είτε η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπομένων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντιστοίχως, υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Είτε η μη διαβίβαση στο πληροφοριακό σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

β) Για 96 ώρες, εφόσον εντός του ιδίου ή του επομένου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως του πλήθους η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντιστοίχως, υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

γ) Για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως του πλήθους η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντιστοίχως, υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ. 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, αναστέλλεται:

α) Οταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος – χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή ο χρήστης υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασής του στην οποία αφορά ο έλεγχος, από δύο έως δώδεκα μήνες.

β) Οταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) για τη λειτουργία των ΦΗΜ ή άδεια καταλληλότητας λογισμικού για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει κατασκευάσει ή μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, από τρεις έως 24 μήνες.

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, επιβάλλονται πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης από δύο έως έξι μήνες και από έξι έως και τρία έτη σε περίπτωση υποτροπής.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου στην Καθημερινή)