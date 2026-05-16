“Λουκέτο” στη μεγάλη πισίνα του κολυμβητηρίου – Στον αέρα εκατοντάδες παιδιά, σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Στα πρόθυρα λουκέτου βρίσκεται πλέον η μεγάλη πισίνα του στο κλειστό κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) στο Αλκαζάρ Λάρισας, ελλείψει άδειας λειτουργίας, με ανυπολόγιστες αυτή την ώρα επιπτώσεις στα εκατοντάδες παιδιά – αθλητές των τριών Ναυτικών Ομίλων Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα 18 Μαϊου αναμένεται η τελευταία προπόνηση αθλητών και αθλητριών και στη συνέχεια η σφράγιση του χώρου της μεγάλης πισίνας.

Μετά και την ανάδειξη των προβλημάτων στατικότητας το κολυμβητήριο λειτουργούσε με την “προσωρινή” λύση της άδειας προπονητηρίου, ενώ οι καταγγελίες γονέων και για την υγειονομική καταλληλότητα του χώρου προκάλεσαν κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από προπονητές κολύμβησης ναυταθλητικών σωματείων, από τη διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας, τεχνικών ασφαλείας αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ορίστηκαν ήδη δύο πραγματογνώμονες – μέλη του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να συντάξουν έκθεση στατικής επάρκειας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Σωτ. Κέλλα, Β. Κακάρα, Ελευθερία)