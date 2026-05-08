Λύνεται το πρόβλημα με τις νέες πινακίδες οχημάτων στη Λάρισα – βρέθηκε τσίγκος, ξαναρχίζουν οι ταξινομήσεις

Τέλος φαίνεται πως μπαίνει στην ταλαιπωρία εκατοντάδων πολιτών και επαγγελματιών στη Λάρισα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, αποκαθίσταται το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με την έκδοση και παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας για καινούργια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης —και συγκεκριμένα μεταλλικών φύλλων (τσίγκου)— που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των πινακίδων, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» για αρκετό χρονικό διάστημα οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων. Μάλιστα τον Απρίλιο είχαν γίνει μόνο δυο!

Το πρόβλημα είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο σε ιδιώτες που ανέμεναν να παραλάβουν τα νέα τους οχήματα όσο και σε εμπόρους αυτοκινήτων, αντιπροσωπείες και επαγγελματίες του κλάδου, καθώς πολλά οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα χωρίς δυνατότητα νόμιμης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έλλειψη τσίγκου φαίνεται πλέον να αντιμετωπίστηκε, καθώς εξασφαλίστηκαν νέες προμήθειες, επιτρέποντας στην υπηρεσία να επανεκκινήσει τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων.

Έτσι, από την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων και δικύκλων, με τη Διεύθυνση Μεταφορών να επιχειρεί παράλληλα να καλύψει και τη συσσωρευμένη εκκρεμότητα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες ώστε να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός εκκρεμών αιτήσεων, ωστόσο επικρατεί αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα.

Το πρόβλημα της έλλειψης πινακίδων δεν καταγράφηκε μόνο στη Λάρισα, καθώς ανάλογες δυσκολίες εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα και σε άλλες περιοχές της χώρας, λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις προμήθειες των απαραίτητων υλικών.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr