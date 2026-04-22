Λ. Κρητικός: Η ισχυροποίηση της μεταποίησης και η περιφερειακή ανάπτυξη αναγκαιότητες για τη χώρα

Με τη συμμετοχή του θεσσαλού (Τρίκαλα) Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας Ελευθέριου Κρητικού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου στη Λάρισα η κλειστή συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στο Divani Palace Larissa.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου, με βασικό αντικείμενο την αποτίμηση της πορείας του Συνδέσμου, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας στη σημερινή συγκυρία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κρητικός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που ενισχύουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Γιώργος Ρουπακιάς, αναφέρθηκε εκτός των άλλων στην ενέργεια, και στο πόσο ακριβή είναι διαχρονικά σε σχέση με άλλες χώρες, ωστόσο στη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Πριν από την εκδήλωση με τον κ. Κρητικό τα μέλη του ΣΘΕΒ ασχολήθηκαν με εσωτερικά ζητήματα του Συνδέσμου.

