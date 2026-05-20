Μάνδρα και Κουτσόχερο ζουν ακόμα με τα προβλήματα που τους άφησε ο Daniel

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, με βασικά ζητήματα τις κατεδαφίσεις σεισμόπληκτων και πλημμυρόπληκτων κτιρίων, τις παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες και τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιοχές όπως η Μάνδρα και το Κουτσόχερο μετά τις καταστροφές του Daniel.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ενημέρωσε το Σώμα πως έξι σχολικές μονάδες της πόλης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αναβάθμισης «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ αναφέρθηκε και στη διαβούλευση για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την αντιπολίτευση, ο Δημήτρης Δεληγιάννης ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τις αλλαγές στον νέο Κώδικα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση που επικρατεί σε Μάνδρα και Κουτσόχερο, κάνοντας λόγο για περιοχές που παραμένουν «πληγωμένες» και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι καθυστερήσεις στις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων. Ο αντιδήμαρχος Χρήστος Τερζούδης ανέφερε ότι έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 300.000 ευρώ για κατεδαφίσεις σεισμόπληκτων και πλημμυρόπληκτων κτιρίων, σημειώνοντας πως ήδη έχουν προχωρήσει αρκετές παρεμβάσεις, ενώ στο Κουτσόχερο έχουν εκδοθεί οι πρώτες άδειες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του προέδρου του Κουτσόχερου Βάιου Φονιά, ο οποίος περιέγραψε την αγωνία των κατοίκων που βλέπουν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες και εκφράζουν φόβους ακόμη και για πιθανές δικαστικές εμπλοκές λόγω των καθυστερήσεων στις κατεδαφίσεις.

Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη ζητήματα ασφάλειας, αστυνόμευσης και συνθηκών διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές, με τη δημοτική αρχή να υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τα αρμόδια υπουργεία για χρηματοδοτήσεις και νέες παρεμβάσεις.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto larissanet.gr)