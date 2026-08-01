Μάχη με τις φλόγες στα Φάρσαλα – Εσκίογλου: «Όλος ο μηχανισμός του Δήμου στην πρώτη γραμμή»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του σκοπευτηρίου στα Φάρσαλα, με τον μηχανισμό του Δήμου να έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου περιγράφει τις δύσκολες ώρες που βιώνει η περιοχή, επισημαίνοντας ότι όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα και το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου επιχειρούν αδιάκοπα στο μέτωπο της φωτιάς, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πυροσβεστικής.

«Δυστυχώς ζούμε δύσκολες στιγμές στον τόπο μας με την πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή του σκοπευτηρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ενίσχυση της επιχείρησης από τα εναέρια μέσα θα συμβάλει στην αποτροπή των χειρότερων εξελίξεων.

Οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ ο Δήμος Φαρσάλων παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαθέτοντας όλα τα μέσα που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής και την προστασία της περιοχής.