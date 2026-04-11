Μέσω Νέας Αγχιάλου η μεταφορά του Αγίου Φωτός στη Θεσσαλία

Η επίσημη υποδοχή του Αγίου Φωτός στη Θεσσαλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου και ώρα 20:40 , στο πολιτικό Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου.

Το Άγιο Φως θα υποδεχθεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος , πλαισιωμένος από τον ιερό κλήρο της τοπικής Εκκλησίας. Κατά την άφιξη θα πραγματοποιηθεί η προσήκουσα υποδοχή και θα ακολουθήσει σύντομη δέηση.

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, όπου θα είναι διαθέσιμο για τους πιστούς της πόλης και των ευρύτερων περιοχών του Βόλου και του Πηλίου, προκειμένου να το παραλάβουν.

Παράλληλα, ιερείς, εκκλησιαστικοί επίτροποι και πιστοί από τις περιοχές της Θεσσαλίας, του Αλμυρού, και των γύρω περιοχών, που επιθυμούν να μεταφέρουν το Άγιο Φως στις ενορίες τους, μπορούν να μεταβούν απευθείας στο αεροδρόμιο για την παραλαβή του.