Μέτρα και απαγορεύσεις από τον Δ. Λαρισαίων και την Πολιτική Προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026

Ο Δήμος Λαρισαίων και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν το κοινό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026 βρίσκονται σε ισχύ μέτρα απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές NATURA, πάρκα, άλση και δασικά συστήματα κατά τις ημέρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός.

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 198812/29.05.2026 (ΑΔΑ: ΨΖΚΧ7ΛΡ-Π5Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α) και με τα άρθρα 129-131 του ν.4962/2022 (ΦΕΚ 82Α), εντός της διοικητικής επικράτειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως έχουν προσδιοριστεί από τις Διευθύνσεις Δασών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας, για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026.

Τα ανωτέρω μέτρα, για τον Δήμο Λαρισαίων, εφαρμόζονται στον λόφο «Μεζούρλο», στο Αισθητικό Άλσος όπως και στο δάσος του Δασοχωρίου και σε κάθε περίπτωση αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς και του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή επικίνδυνων δραστηριοτήτων και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις θα τίθενται σε ισχύ τις ημέρες που ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι κατηγορίας, σύμφωνα με την ημερήσια ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 3 (υψηλή) 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού), καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, (από 24.00 της προηγούμενης της ημέρας για την οποία ισχύει η απαγόρευση έως τις 24.00 της ημέρας για την οποία ισχύει η απαγόρευση).

Επισημαίνεται ότι ο χάρτης δημοσιεύεται καθημερινά στη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων (Πολιτική Προστασία – Δήμος Λαρισαίων), καθώς και στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

https://civilprotection.gov.gr/arxeio-imerision-xartwn

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4926/2022 (ΦΕΚ 82Α), η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό και τα στελέχη των κρατικών υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των πιστοποιημένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας για Δασοπροστασία ή και Δασοπυρόσβεση, που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο Δήμο εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη ιδιότητά τους που τους επιτρέπει να εισέρχονται στην παραπάνω περιοχή.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Ο Δήμος Λαρισαίων για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιεί ελέγχους στις προαναφερθείσες περιοχές τις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3 και άνω, για την ισχύ της παραπάνω απαγόρευσης. Η απομάκρυνση πολιτών που βρίσκονται εντός των περιοχών που περιλαμβάνονται την παρούσα Απόφαση, ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα σύλληψης των παραβατών και επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ και με φυλάκιση από δύο (2) έως έξι (6) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου 2637/1998.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σε επιφυλακή

Τέλος, προς ενημέρωση των πολιτών, ο Δήμος Λαρισαίων τις μέρες όπου ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με την ανακοίνωση του ημερήσιου χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι 3 και άνω, θέτει σε επιφυλακή τους οδηγούς μηχανημάτων και υδροφόρων οχημάτων, καθώς και τα εν λόγω οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αφορά στην κατάσβεση πυρκαγιάς.