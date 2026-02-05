Μέτρια η κίνηση στην αγορά της Λάρισας – Μέχρι το τέλος του μήνα οι χειμερινές εκπτώσεις

Άλλες τέσσερις εβδομάδες απομένουν για να ολοκληρωθεί η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων με τους καταναλωτές να ψάχνουν τις καλύτερες προσφορές στα καταστήματα.

Φέτος, η εκπτωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου με τα καταστήματα να προχωρούν σε περεταίρω μείωση των τιμών, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να πουλήσουν το εμπόρευμα πριν ξεκινήσει η ανοιξιάτικη περίοδος.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του εισοδήματος απορροφάται από βασικά αγαθά και υπηρεσίες, οδηγώντας τούς καταναλωτές σε πιο συγκρατημένες και στοχευμένες αγορές, συχνά με έμφαση στις υψηλές εκπτώσεις και στις διαδικτυακές προσφορές.

Στην εμπορική αγορά της Λάρισας η κίνηση, μετά την περίοδο των γιορτών, είναι περιορισμένη απόρροια της καταναλωτικής αδυναμίας ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

Ο Ιανουάριος πάντα είναι ένας δύσκολος μήνας για τα νοικοκυριά με τους εμπόρους να εναποθέτουν τις ελπίδες τους το επόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της εκπτωτικής περιόδου.

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr