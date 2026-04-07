Μέτωπο από την δημοτική αντιπολίτευση για τη διασωση της Οικίας Αλεξάνδρου – Έντονα πυρά κατά της δημοτικής αρχής

Η δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης στον Δήμο Λαρισαίων, “Συμπαράταξη Λαρισαίων”, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Μ. Τρίτη, στη Λάρισα, με αντικείμενο την υπόθεση της Οικίας Αλεξάνδρου, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την τύχη του ιστορικού ακινήτου της πόλης το οποίο κάθε αποψιλώνεται από τα στοιχεία που το έκαναν να ξεχωρίζει στον χρόνο.

Τόνισαν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη του κτιρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, ζήτησαν διαφάνεια στις διαδικασίες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω απαξίωση.

Η παράταξη κάλεσε τη δημοτική αρχή να δώσει σαφείς απαντήσεις και να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν την προστασία και αξιοποίηση της Οικίας προς όφελος των πολιτών.

Αναλυτικά, στη συνέντευξη τονίστηκαν τα ακόλουθα:

“Η σημερινή μας παρέμβαση δεν αφορά απλά ένα κτήριο. Αφορά την πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης που χάνεται, που χάνει σημαντικές γωνιές της.

Η Οικία Αλεξάνδρου, κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών, έχει σημαντική ιστορική διαδρομή, που συνδέεται τόσο με την εξέλιξη της πόλης όσο και με σημαντικά γεγονότα του 20ού αιώνα. Αποτελεί, δυστυχώς, ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα της παλαιότερης αστικής αρχιτεκτονικής της Λάρισας.

Ακούστηκαν πολλά όλο αυτόν τον καιρό.

Aπόψεις από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Άρθρα και δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για τη Λάρισα που χάνεται.

Καταγγελίες από επιστημονικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης για κάθε είδους μεθοδεύσεις.

Στο μεταξύ, το κτίριο μέρα με την μέρα καταρρέει.

Υπάρχουν αναφορές για αποψίλωσή του. Ενώ σημαντικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τα κιγκλιδώματα, οι περίτεχνες πόρτες κλπ έχουν αφαιρεθεί, χωρίς να είναι γνωστό πού ακριβώς βρίσκονται,

Στις 6 Μαρτίου η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε στην πόλη ένα μεγάλο δώρο.

Εκκίνησε την διαδικασία κήρυξης της Οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέο κτήριο.

Διαβίβασε στον Δήμο Λαρισαίων την σχετική αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου και ζήτησε την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δημοσιοποίησης, ώστε με την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία να οδηγηθούμε στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, απαγόρευσε μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε επέμβαση σε αυτό.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, με αίσθημα ευθύνης η Συμπαράταξη ζήτησε την άμεση εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαιτήσαμε τη διαμόρφωση σαφούς θέσης του Δήμου Λαρισαίων υπέρ της προστασίας και ανάδειξης της Οικίας Αλεξάνδρου.

Προτείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, που με λόγο καθαρό ζητά από τις αρμόδιες αρχές να κηρυχθεί διατηρητέο το κτήριο της οικίας Αλεξάνδρου. Θεωρήσαμε ότι αυτό αποτελεί πράξη σεβασμού απέναντι στους νέους ανθρώπους που ομόφωνα δώσαν ένα μήνυμα συστράτευσης της πόλης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και, βέβαια, προτείναμε σε τυχόν υποβολή ένστασης του ιδιοκτήτη, να παραστεί ο Δήμος Λαρισαίων, ο ίδιος ο Δήμαρχος με την νομική του υπηρεσία. Να πραγματοποιήσει πρόσθετη παρέμβαση και να υποστηρίξει το συμφέρον της πόλης και την έκθεση του ΥΠΕΝ που δηλώνει ότι πρέπει να κηρυχθεί διατηρητέο το κτίριο και όχι να κατεδαφιστεί.

Πιστέψαμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο θα σεβαστεί τη βούληση των νέων ανθρώπων, την άποψη των επιστημόνων της πόλης.

Πιστέψαμε πως η Δημοτική Αρχή θα υπερασπιστεί την πολιτιστική κληρονομιά.

Παρά τις διαφορετικές οπτικές μας, είχαμε τη βεβαιότητα πως τελικά ο Δήμαρχος θα προστατεύσει το Δημόσιο Συμφέρον. Θα υπερασπιστεί την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου για να κηρυχθεί διατηρητέο το κτήριο. Θα σεβαστεί την ιστορία της πόλης, όπως όλοι όσοι καθόμαστε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουμε.

Δυστυχώς στην πόλη, στη χώρα μας τίποτα δεν είναι αυτονόητο.

Δυστυχώς διαψευστήκαμε.

Σε μία συνεδρίαση ντροπιαστική για το Δημοτικό μας Συμβούλιο η Δημοτικής Αρχή Μαμάκου αρνήθηκε να υιοθετήσει ψήφισμα υπέρ της κήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέου, με το επιχείρημα ότι θα περιμένει να εκδικασθεί η ένσταση του εργολάβου!

Δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λοιδόρησαν τους επιστημονικούς συλλόγους της πόλης. Αμφισβήτησαν με φανατισμό την… αιτιολογική επιστημονική έκθεση του Υπουργείου. Ξέχασαν την ευθύνη και το ρόλο τους. Μια στάση που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά σε τοπικά θέματα. Που υπερβαίνει το μέτρο, δημιουργώντας εύλογα, πολλά ερωτηματικά.

Ένας Δήμαρχος που πιέζει μπροστά στα μάτια όλων την Πρόεδρο να σταματήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας για το κείμενο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Νεολαίας, που πρότεινε η παράταξή μας, καταργώντας τις διαδικασίες.

Μια Πρόεδρος που σύρεται από το Δήμαρχο και αλλάζει την αρχική της τοποθέτηση, επικαλούμενη ανύπαρκτα άρθρα του κανονισμού.

Και το αποκορύφωμα, μια ψηφοφορία –παρωδία, μετά από παρέμβαση του Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων της παράταξής του, όπου το Δημοτικοί Συμβούλιο ψήφισε για το…. αν θα ψηφίσει ψήφισμα για την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Η Θεσσαλία, η περιοχή μας έχει πληρώσει βαρύ τίμημα. Δεν αντέχει άλλο ανθρώπους με θέσεις ευθύνης που δεν στέκονται στο ύψος τους.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε έναν Δήμαρχο σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου, θυσιάζοντας το συλλογικό συμφέρον της πόλης, για σκοπούς αλλότριους.

Η Οικία Αλεξάνδρου δεν μπορεί να μπαζωθεί.

Πρέπει το κτήριο να κηρυχθεί διατηρητέο.

Και στην επόμενη περίοδο να γίνουν διαδικασίες να περιέλθει στο Δήμο Λαρισαίων, ανευρίσκοντας και τα απαραίτητα κονδύλια για την αποζημίωση του ιδιοκτήτη..

Όπως έγραψε ένας συμπολίτης μας δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα ακόμη κομμάτι της παλιάς Λάρισας να χαθεί μέσα στις συνεχείς μεταμορφώσεις της πόλης. «Θα αποτελούσε αυτό έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έζησαν εκεί και άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της, θυμίζοντας σε όλους εμάς, στις επόμενες γενιές ότι πίσω από τους δρόμους και τα κτίρια υπάρχουν πάντα οι ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν την πόλη πριν από εμάς.»

Επιστημονικοί φορείς και πολίτες όλη αυτήν την περίοδο έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που αφορά στην ταυτότητα της πόλης, το μέλλον της.

Αυτή είναι η ευθύνη και το καθήκον μας”.

