Μέχρι τέλος του έτους υπολογίζεται να δημοπρατηθούν οι κατοικίες κοινωνικής αντιπαροχής στη Λάρισα

Στην περιοχή του Αγίου Θωμά στη Λάρισα στρέφεται το ενδιαφέρον του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς εκεί σχεδιάζεται να ανεγερθούν νέες κοινωνικές κατοικίες μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, στο πλαίσιο του νέου κυβερνητικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η Λάρισα συγκαταλέγεται στις πρώτες τέσσερις πόλεις της χώρας – μαζί με την Παιανία, την Καλαμάτα και τον Πύργο – όπου έχουν επιλεγεί ώριμα δημόσια ακίνητα για την έναρξη του προγράμματος. Οι πρώτοι διαγωνισμοί εκτιμάται ότι θα προκηρυχθούν έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνο Γλούμη-Ατσαλάκη, στα τέσσερα πρώτα ακίνητα προβλέπεται η δημιουργία περίπου 400 νέων διαμερισμάτων, με τουλάχιστον 130 κατοικίες να προορίζονται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλό ενοίκιο.

Για τη Λάρισα, το σχέδιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η περιοχή του Αγίου Θωμά βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της οικιστικής ανάπτυξης της πόλης, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές ενοικίασης και αγοράς κατοικίας έχουν αυξηθεί αισθητά, δυσκολεύοντας κυρίως νέα ζευγάρια και οικογένειες.

Το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής προβλέπει ότι περίπου το 30% των κατοικιών θα διατίθεται με κοινωνικά και προσιτά μισθώματα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα αξιοποιείται εμπορικά από τον ανάδοχο, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης.

Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω του νέου πλαισίου να ενεργοποιήσει ανεκμετάλλευτα δημόσια ακίνητα, αξιοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια για την κατασκευή σύγχρονων ενεργειακά κατοικιών. Παράλληλα, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους αναδόχους να αποκτούν και κυριότητα σε μέρος των διαμερισμάτων, κάτι που – σύμφωνα με το υπουργείο – καθιστά το πρόγραμμα πιο ελκυστικό επενδυτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και η ομαδοποίηση των διαγωνισμών για περισσότερα ακίνητα μαζί, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να προσελκυστεί μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για τη Λάρισα, η προοπτική ανάπτυξης κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Θωμά θεωρείται από πολλούς μια σημαντική παρέμβαση, καθώς πρόκειται για μία από τις ελάχιστες οργανωμένες προσπάθειες δημιουργίας νέου στεγαστικού αποθέματος με κοινωνικό χαρακτήρα μετά την κατάργηση του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr