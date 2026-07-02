Μήνυμα ζωής μέσα από το ποδόσφαιρο – Αστυνομικοί της Λάρισας και της Μαγνησίας ένωσαν δυνάμεις κατά των ναρκωτικών

Ένα ισχυρό μήνυμα κατά των ναρκωτικών και υπέρ της αλληλεγγύης έστειλαν οι αστυνομικοί της Θεσσαλίας, διοργανώνοντας ποδοσφαιρικό αγώνα με κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Λάρισας και Μαγνησίας, υπό την αιγίδα της Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τις ενώσεις αξιωματικών και αστυνομικών των δύο νομών, καθώς και τις τοπικές διοικήσεις της Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, πραγματοποίησαν ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο γήπεδο του Αρμενίου.

Ο αγώνας διεξήχθη την Παρασκευή 26 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα «Λέμε ναι στη ζωή… όχι στα ναρκωτικά», προβάλλοντας τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της υιοθέτησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, μακριά από κάθε μορφή εξάρτησης.

Η πρωτοβουλία είχε και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν εθελοντικά χρήματα, τα οποία διατέθηκαν για την αγορά τροφίμων. Τα είδη παραδόθηκαν σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμος Λαρισαίων, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο στήριξης ευάλωτων συμπολιτών.

Με τη δράση αυτή, οι αστυνομικοί της Λάρισας και της Μαγνησίας απέδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μέσο κοινωνικής ευαισθητοποίησης και προσφοράς, συνδυάζοντας το μήνυμα της πρόληψης με την αλληλεγγύη προς όσους έχουν ανάγκη.

kosmoslarissa.gr

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: