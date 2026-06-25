Μήνυση και αγωγή από τον Δήμο Λαρισαίων στον Ρουβίκωνα για τους βανδαλισμούς στα δυο δημοτικά πάρκινγκ

Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις εκτεταμένες φθορές που σημειώθηκαν πρόσφατα σε δύο δημοτικούς χώρους στάθμευσης στη Λάρισα αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, δίνοντας εντολή για την κατάθεση μήνυσης και μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων, αλλά και κάθε υπευθύνου που θα προκύψει από την ποινική έρευνα.

Η υπόθεση αφορά τα περιστατικά που καταγράφηκαν τη νύχτα της 12ης προς 13η Ιουνίου 2026, όταν προκλήθηκαν βανδαλισμοί σε δύο τερματικά μηχανήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ των οδών Καλλιθέας και Γεωργιάδου. Λίγες ώρες αργότερα, μέλη της τοπικής συλλογικότητας Ρουβίκωνας ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη για την ενέργεια μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης.

Για το περιστατικό είχαν ακολουθήσει δηλώσεις καταδίκης από τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο και εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι έκαναν λόγο για πράξεις βανδαλισμού σε δημοτική περιουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στα δύο μηχανήματα ανέρχεται σε 10.093 ευρώ. Στο γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επισημαίνεται ότι οι πράξεις αυτές στοιχειοθετούν το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενώ εξετάζεται και η διακεκριμένη μορφή του αδικήματος, καθώς πρόκειται για εξοπλισμό που εξυπηρετεί το κοινό όφελος.

Με την ομόφωνη απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή εξουσιοδότησε τον δήμαρχο να προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, ενώ ο Δήμος θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία. Παράλληλα, επιφυλάσσεται να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις υλικές ζημιές, καθώς και για κάθε άλλη βλάβη που υπέστη, μέσω των αρμόδιων δικαστηρίων.

Τέλος, σε ότι αφορά την πλευρά της αστυνομίας, δεν υπήρξε καμμία ανακοίνωση μέχρι σήμερα αν σημειώθηκαν προσαγωγές ή συλλήψεις για τους βανδαλισμούς των δύο δημοτικών πάρκινγκ.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr