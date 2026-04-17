Μία σύλληψη στη Λάρισα και τέσσερις δικογραφίες για βιαιοπραγίες στο ΑΕΛ – Ολυμπιακός – Βρέθηκε μέχρι και σπαθί

Σε τέσσερις ξεχωριστές δικογραφίες προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισα, στο πλαίσιο ερευνών για περιστατικά αθλητικής βίας που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Οι υποθέσεις αφορούν συνολικά τέσσερα άτομα, αλλά και άγνωστους δράστες, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, σωματικές βλάβες, κλοπές και φθορές ξένης περιουσίας.

Τρεις από τις υποθέσεις σχετίζονται με τον αγώνα ΑΕΛ – Ολυμπιακός τον Οκτώβριο του 2025. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν επιθέσεις σε φιλάθλους, περιστατικά βίας εντός και εκτός γηπέδου, αλλά και φθορές σε όχημα μετά τη λήξη του αγώνα.

Η τέταρτη υπόθεση αφορά επεισόδιο που σημειώθηκε μετά από αγώνα στον Βόλο, όταν τέσσερα άτομα δέχθηκαν επίθεση στη Λάρισα από ομάδα δραστών, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν και αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα, προκαλώντας ταυτόχρονα ζημιές στο όχημά τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα όπως μεταλλική ράβδος, σπαθί και σουγιάς, ενώ συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση των περιστατικών.