Μαμάκος: Η νεολαία της Λάρισας αποκτά το δικό της… “στέκι”

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποκτά τον δικό του χώρο. Για πρώτη φορά, η νεολαία της πόλης αποκτά έναν σταθερό χώρο έκφρασης και οργάνωσης. Ένα γραφείο στο διπλανό κτίριο του Δημαρχείου, ένα σημείο αναφοράς, μια βάση για δράση, συνάντηση και δημιουργία. Γιατί το πραγματικό στοίχημα δεν είναι απλώς να “ακούμε” τους νέους. Είναι να τους δίνουμε χώρο να συνδιαμορφώνουν», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αργά το βράδυ της Μ. Τρίτης.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση αφορούσε στην τελετή απολογισμού και λήξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα δημιουργικού και παραγωγικού κύκλου, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας από τη Λάρισα, για το 2025.

«Το όραμά μας για τη Λάρισα των επόμενων ετών είναι μια πόλη όπου οι νέοι δεν θα είναι διακοσμητικοί σε διαδικασίες, αλλά ουσιαστικοί συντελεστές. Μια πόλη όπου η φρέσκια ματιά, η καινοτόμα ιδέα, η διάθεση για αλλαγή θα βρίσκουν πεδίο εφαρμογής και όχι τοίχους. Μια πόλη που θα αξιοποιεί τη δημιουργικότητα, τη γνώση και την τόλμη της νέας γενιάς. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών για το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τον πολιτισμό», τόνισε ο κ. Μαμάκος.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί για τη δημιουργία Κέντρου Νεολαίας -«ήδη εργαζόμαστε συστηματικά για να γίνει αυτό το όραμα πράξη, με τη δημιουργία ενός χώρου ανοιχτού, δημιουργικού, ζωντανού, που θα ανήκει σε εσάς, τους νέους της πόλης», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη στιγμή της νεολαίας της Λάρισας

«Αυτό το Συμβούλιο Νεολαίας συνέδεσε τη θητεία του με μια μεγάλη στιγμή της πόλης και της νεολαίας της. Το 2025 αποτέλεσε μια ιστορική χρονιά για τη Λάρισα. Η ανάδειξη της Λάρισας σε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2025 δεν ήταν μια συγκυριακή επιτυχία.

Ήταν το αποτέλεσμα ενός σοβαρού, μεθοδικού και συλλογικού έργου.

Ήταν αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, με ξεκάθαρο όραμα και στόχευση.

Αποτέλεσμα προσεγμένης και επίμονης προετοιμασίας, που δεν άφησε τίποτα στην τύχη.Αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης και τεκμηριωμένης πρότασης, που διαμόρφωσε ένα ισχυρό και αξιόπιστο πλαίσιο διεκδίκησης.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται πολλές και πολλοί. Άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτόν τον στόχο, που δούλεψαν με συνέπεια, συνεργάστηκαν ουσιαστικά και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.Και το αποτέλεσμα δικαίωσε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισαίων για την κορυφαία στιγμή της νεολαίας της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι η Λάρισα διεκδίκησε τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2025, καθώς κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει αυτή τη σημαντική διάκριση ανάμεσα σε 18 υποψήφιες πόλεις από όλη τη χώρα.

«Αυτή η επιτυχία ανήκει σε ολόκληρη την πόλη. Είναι η απόδειξη ότι όταν μια πόλη λειτουργεί με σχέδιο, συνεργασία και πίστη στις δυνάμεις της, μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα από όσα ίσως αρχικά φαντάζεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας απέδειξε, με τη δράση του, ότι όταν οι νέοι έχουν φωνή, χώρο και ευκαιρίες, μπορούν να πρωταγωνιστήσουν», επισήμανε ο κ. Μαμάκος, επιφυλάσσοντας θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στα μέλη του Συμβουλίου του ΔΣΝ για την παρούσα θητεία -και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο, Αλέξανδρο Τσάτσο.

«Μην μένετε θεατές – Συμμετέχετε!» «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Για τη συμμετοχή, τις ιδέες, τον χρόνο και την ενέργεια που αφιερώσατε. Γιατί τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συλλογική σας προσπάθεια. Αποδείξατε ότι όταν οι νέοι λειτουργούν με συνεργασία, διάθεση προσφοράς και πίστη σε έναν κοινό στόχο, μπορούν να πετύχουν ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα που αφήνει αυτή η θητεία. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλες και όλους τους νέους της Λάρισας: Μην μένετε θεατές. Συμμετέχετε», κατέληξε ο Δήμαρχος Λαρισαίων