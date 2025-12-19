Μαμάκος: «μειώσαμε τις ζημιές το 2024», Δεληγιάννης: «Παραπλανάτε τους πολίτες». Έκπληξη η ψήφος Αδαμόπουλου

Σε προσπάθεια νοικοκυρέματος απέδωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων την μείωση των ζημιών του Δήμου από 3 εκ. ευρώ το 2023 σε 54.000 ευρώ το 2024, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση του ισολογισμού του 2024 δεν συνδέεται με την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, καθώς η σχετική απόφαση εφαρμόζεται από το 2025 και συνεπώς δεν έχει καμία επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του ισολογισμού.

Μάλιστα ο κ. Μαμάκος δήλωσε ότι «αν ο δήμος επανέλθει σε θετική τροχιά θα μπορούμε να επανεξετάσουμε και το θέμα της αναπροσαρμογής», αφήνοντας παράθυρο για μείωση των δημοτικών Τελών.

«Αφού μπορεί μέσα σε μια χρονιά να είμαστε στο συν 3 εκ. ευρώ γιατί επιβαρύνθηκαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αύξηση των ανταποδοτικών Τελών;», σχολίασε ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της «Συμπαράταξης», Δημήτρης Δεληγιάννης, κάνοντας αναφορές στην τοποθέτηση Λιβάνιου σχετικά με το τέλος ταφής και μιλώντας για «εξαιρετική επικοινωνιακή διαχείριση» από πλευράς δημοτικής αρχής. «Ο ισολογισμός καταγράφει νούμερα και τα νούμερα λειτουργούν με πολλές αναγνώσεις. Χωρίς να αμφισβητούμε τα στοιχεία δεν θα ψηφίσουμε μια πολιτική τακτική συστηματικής παραπλάνησης των πολιτών», είπε ο κ. Δεληγιάννης.

Ωστόσο, αντιθέτως με όσα είπε ο Δεληγιάννης, ο Θάνος Αδαμόπουλος – από την ίδια παράταξη και πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών επί Καλογιάννη-, τόνισε πως αν και πολιτικά αντίθετος θα …υπερψηφίσει τον ισολογισμό «επειδή υπάρχει συνέπεια λόγου και έργων».

«Όχι», ψήφισε η ΛΑ.ΣΥ. του ΚΚΕ.

Η εισήγηση του δημάρχου

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου εστάλη η εισήγηση του δημάρχου Θανάση Μαμάκου για το θέμα η οποία αναφέρει τα εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η συζήτηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Λαρισαίων για το οικονομικό έτος 2024 δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι μια κορυφαία πολιτική και θεσμική στιγμή, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε με αντικειμενικά, ελεγμένα και συγκρίσιμα στοιχεία την πραγματική πορεία του Δήμου.

Ο Ισολογισμός δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας ούτε προθέσεων.

Είναι αποτύπωση αριθμών, επιλογών και συνεπειών. Και ακριβώς γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η σύγκριση του Ισολογισμού του 2024 με εκείνον του 2023.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: το οικονομικό έτος 2023 έκλεισε με ζημία ύψους 3.213.375,37 ευρώ. Ήταν η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια και ουσιαστικά μετά το 2010 (και τη συγχώνευση των μέχρι τότε δήμων), που ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε τόσο σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτός ο ισολογισμός δεν ήταν μια θεωρητική αναφορά στο παρελθόν. Ήταν η πραγματική οικονομική κατάσταση που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή και μέσα στην οποία κληθήκαμε να κινηθούμε από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με περιορισμούς, συσσωρευμένες υποχρεώσεις και αυξημένες ανάγκες – σε μια περίοδο μάλιστα γενικότερης οικονομικής πίεσης για την αυτοδιοίκηση – η δημοτική αρχή όφειλε να δράσει με σοβαρότητα, σχέδιο και αίσθηση ευθύνης.

Ο Ισολογισμός του 2024 δείχνει καθαρά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης για το 2024 είναι ζημία μόλις 53.822,44 ευρώ. Η διαφορά σε σχέση με το 2023 ανέρχεται σε περίπου 3,16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια θεαματική και αντικειμενικά αδιαμφισβήτητη βελτίωση, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε πολιτικά ούτε λογιστικά.

Αυτή η μεταβολή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Λαρισαίων. Σημαίνει ότι σε έναν μόλις χρόνο καταφέραμε να ανακόψουμε μια καθοδική πορεία και να επαναφέρουμε τον Δήμο πολύ κοντά στην οικονομική ισορροπία.

Σημαίνει ότι αποδείξαμε πως ο Δήμος μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία, καλύτερο έλεγχο δαπανών και πιο ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών του δεδομένων.

Τα στοιχεία του ισολογισμού επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα.

Τα διαθέσιμα του Δήμου παραμένουν σε ασφαλές επίπεδο, με καταθέσεις όψεως και προθεσμίας που προσεγγίζουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και τη δυνατότητα κάλυψης τρεχουσών υποχρεώσεων.

Οι απαιτήσεις του Δήμου ανέρχονται σε 38,78 εκατομμύρια ευρώ πριν τις προβλέψεις, γεγονός που αναδεικνύει τόσο το εύρος των βεβαιωμένων εσόδων όσο και τη διαχρονική πρόκληση της εισπραξιμότητας.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου παρακολουθούνται συστηματικά.

Το συνολικό ύψος των δανείων ανέρχεται σε 12,7 εκατομμύρια ευρώ, με σαφές και διαχειρίσιμο πρόγραμμα αποπληρωμής, χωρίς να τίθεται ζήτημα οικονομικής ασφυξίας ή αδυναμίας.

Θέλω να αναφερθώ με απόλυτη διαφάνεια και στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, η οποία διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη, όπως συνέβαινε και σε προηγούμενες χρήσεις. Οι επισημάνσεις του ελέγχου αφορούν κυρίως διαχρονικά ζητήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: παλαιές απαιτήσεις σε καθυστέρηση, προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και ζητήματα τεκμηρίωσης της ακίνητης περιουσίας. Πρόκειται για θέματα που δεν δημιουργήθηκαν το 2024. Η παρούσα δημοτική αρχή τα αναγνωρίζει, τα αντιμετωπίζει με θεσμικό τρόπο και εργάζεται ώστε σταδιακά να περιορίζονται και να αποτυπώνονται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.

Επιτρέψτε μου τώρα να ξεκαθαρίσω ένα ζήτημα που τέθηκε στη σχετική συζήτηση στη δημοτική επιτροπή: τη σχέση του Ισολογισμού με την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών.

Ο Ισολογισμός του 2024 δεν συνδέεται με την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών. Ο ισολογισμός αποτυπώνει οικονομικά γεγονότα που αφορούν τη χρήση του 2024. Η απόφαση για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών ελήφθη εντός του 2024, αλλά εφαρμόζεται από το 2025. Συνεπώς, τα όποια έσοδα από αυτή την απόφαση δεν αποτυπώνονται και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τον Ισολογισμό του 2024.

Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος που συζητάμε σήμερα είναι αποτέλεσμα διαχείρισης, εξορθολογισμού και ελέγχου – όχι αποτέλεσμα αναπροσαρμογής τελών. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό και να μην επιτρέψουμε καμία σκόπιμη ή μη παρερμηνεία.

Κατά τη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη, η δημοτική αρχή είχε επισημάνει ότι ο αρνητικός ισολογισμός του 2023 δυσχέραινε τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου και περιόριζε τις επιλογές μας. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Το γεγονός ότι μέσα στο 2024 καταφέραμε να βελτιώσουμε θεαματικά την οικονομική εικόνα δεν αναιρεί τη συσσωρευμένη πίεση των προηγούμενων ετών ούτε σημαίνει ότι ο Δήμος απέκτησε ξαφνικά ανεξάντλητα περιθώρια.

Ωστόσο, θέλω να είμαι ειλικρινής και καθαρός: η βελτίωση του Ισολογισμού του 2024 δημιουργεί βάσιμη αισιοδοξία.

Αν η θετική αυτή πορεία επιβεβαιωθεί και στον Ισολογισμό του 2025, αν ο Δήμος επανέλθει σε σταθερή θετική τροχιά, τότε προφανώς και θα μπορούμε να επανεξετάσουμε συνολικά την πολιτική μας, συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών τελών. Με σοβαρότητα, με στοιχεία και χωρίς λαϊκισμούς.

Κυρίες και κύριοι,

Ο Ισολογισμός του 2024 αποδεικνύει ότι ο Δήμος Λαρισαίων μπορεί να αλλάξει πορεία μέσα σε δύσκολες συνθήκες για την αυτοδιοίκηση συνολικά. Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ισχυριζόμαστε, όμως, και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς, ότι έγινε ένα αποφασιστικό, καθοριστικό πρώτο βήμα εξυγίανσης και σταθεροποίησης.

Με αυτά τα δεδομένα, καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης του οικονομικού έτους 2024, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την πορεία του Δήμου και θέτοντας τις βάσεις για έναν Ισολογισμό του 2025 που φιλοδοξούμε να σηματοδοτήσει την οριστική επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα.

