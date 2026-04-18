Μαμάκος: “πέντε άξονες για την πόλη”: Αναθεώρηση του ΣΒΑΚ, ιεράρχηση έργων και διαβούλευση με την κοινωνία

Σε πέντε άξονες κινούνται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη Λάρισα του 2030, όπως τις περιέγραψε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, από το βήμα της ημερίδας «Βιώσιμη πόλη και κυκλοφοριακό: από το πρόβλημα στη λύση», που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο ξενοδοχείο Divani Palace, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.

Βιώσιμη κινητικότητα, Πράσινη και ανθεκτική πόλη, Έξυπνη πόλη, Κοινωνική συνοχή και Προσβασιμότητα, Ανάπτυξη και Καινοτομία, είναι αυτοί οι πέντε άξονες που θα καθορίσουν τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής, μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση και αναθεώρηση του ΣΒΑΚ, όπως επισήμανε ο κ.Μαμάκος, ταυτόχρονα με την ιεράρχηση έργων υπό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και, κυρίως, τη συνέχιση της διαβούλευσης με την κοινωνία.

«Η Λάρισα άκουσε τον εαυτό της»

«Η Λάρισα του 2030 δεν είναι ένα σύνθημα. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Και είναι στο χέρι μας να την κάνουμε πραγματικότητα. Με συνεργασία, με εμπιστοσύνη, με ευθύνη. Η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Θα απαιτήσει προσαρμογές, θα απαιτήσει συγκρούσεις με συνήθειες, θα απαιτήσει συμμετοχή. Αλλά χωρίς αυτή την αλλαγή, η πόλη δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η Λάρισα άκουσε τον εαυτό της. Τα συμπεράσματα είναι σαφή. Τα προβλήματα υπάρχουν και είναι πιεστικά. Οι λύσεις υπάρχουν και είναι γνωστές. Και το πιο σημαντικό: η κοινωνία είναι πιο ώριμη απ’ όσο συχνά πιστεύουμε. Οι 916 συμπολίτες που συμμετείχαν στη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δεν περιορίστηκαν απλώς σε τυπικές απαντήσεις. Έδωσαν κατεύθυνση. Και το ίδιο έκαναν και όλοι οι αξιόλογοι ομιλητές που συμμετείχαν σήμερα και τους οποίους νοιώθω την ανάγκη να τους ευχαριστήσω ειλικρινά για μια ακόμη φορά. Συνεχίζουμε μαζί. Για μια Λάρισα πιο ανθρώπινη, πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη. Για τη Λάρισα του 2030», ανέφερε, μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο κ.Μαμάκος.

Οι πέντε άξονες:

Πρώτος άξονας: Βιώσιμη κινητικότητα

Αναθεώρηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τις νέες περιβαλλοντικές και θεσμικές προβλέψεις και απαιτήσεις,

Άνοιγμα διαλόγου για την επέκταση των παρεμβάσεων και πέρα από το κέντρο, σε ολόκληρο τον αστικό ιστό

Ιεράρχηση συγκεκριμένων έργων, με σαφή χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους.

Ειλικρινής συζήτηση με την κοινωνία, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης του αυτοκινήτου

Ενίσχυση μέσων μαζικής μεταφοράς

Επένδυση στην ηλεκτροκίνηση

Ανάπτυξη υποδομών για ήπιες μορφές μετακίνησης

Δεύτερος άξονας: Πράσινη και ανθεκτική πόλη

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας

Αξιοποίηση και αναμόρφωση των τριών μεγάλων πάρκων της πόλης: Αισθητικό Άλσος, Πάρκο Χρωμάτων και Μεζούρλο,

Στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, με περισσότερους χώρους πρασίνου

Χαρτογράφηση και αντιμετώπιση των θερμικών νησίδων

Πιλοτικές βιοκλιματικές αναπλάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα.

Τρίτος άξονας: Έξυπνη πόλη

Έξυπνη διαχείριση στάθμευσης,

Συστήματα παρακολούθησης και ενημέρωσης της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο,

Ενοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου σε μία ενιαία πλατφόρμα,

πιλοτικές εφαρμογές σε κρίσιμες υποδομές της πόλης.

Τέταρτος άξονας: Κοινωνική συνοχή και προσβασιμότητα

Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος προσβάσιμων διαδρομών

Συνεργασία με πολίτες και φορείς στην καταγραφή των προβλημάτων

Παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, σχολεία και βασικές υποδομές

Πέμπτος άξονας: Ανάπτυξη και καινοτομία

Ενίσχυση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και με όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη της πόλης, όπως το οικοσύστημα του JOIST, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Επιμελητήριο.

Δίκτυο Συνεργασίας που συνδέει τη γνώση με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, με στόχο η Λάρισα να γίνει πεδίο εφαρμογής σύγχρονων λύσεων

Δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της κινητικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της νέας γενιάς.

Χαιρετισμοί

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας αφού έδωσε πολλά συγχαρητήρια γι΄αυτή την πρωτοβουλία σημείωσε ότι «το κυκλοφοριακό στη Λάρισα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά μια πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι. Οι πόλεις στην Ευρώπη είναι χτισμένες για τους πεζούς και τα ποδήλατα, αλλά εδώ στην Ελλάδα τις χτίζουμε σαν να είναι για αυτοκίνητα. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε», υπογράμμισε ο ίδιος υπενθυμίζοντας το σχεδιασμό του ΣΒΑΑ για τη Λάρισα.

Επίσης ο Λαρισαίος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, που τόνισε ότι πρέπει να «ακουστούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν για τα θέματα αυτά», όπως και η Λαρισαίας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη που στάθηκε στη σημαντικότητα της διαβούλευσης που ξεκίνησε. «Το κυκλοφοριακό τόσα χρόνια αντιμετωπίστηκε αποσπασματικά, το στοίχημα είναι όχι για μια βιώσιμη, αλλά για την αξιοβίωτη πόλη που θες να ζήσεις».

Αποτελέσματα διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα ανάλυσης των στοιχείων της διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Λάρισας από τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Βασίλειο Γερογιάννη.

«Οι πολίτες ζητούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση του ΣΒΑΚ, δηλώνοντας μάλιστα στην πρόθεση να συμμετέχουν και πιο ενεργά», πρόσθεσε ο κ. Γερογιάννης χαρακτηρίζοντας την ως «σημαντική στη δημιουργία και στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ».

Στη συνέχει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου τόνισε ότι «οφείλουμε να κοιτάξουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε για τη Λάρισα του αύριο. Δεν μιλάμε μόνο με τεχνικούς όρους, αλλά με τους όρους της πόλης, της βιωσιμότητας και του μέλλοντος», εξηγώντας πως σήμερα ο αριθμός των οχημάτων έχει φτάσει σε 110.000 οχήματα στην πόλη, σε έναν πληθυσμό 155.000 πολιτών, ενώ έως το 2050 ο αριθμός θα έχει αυξηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα στα 150.000 οχήματα. Η Λάρισα έχει μία δεύτερη ευκαιρία και πρέπει να απαντήσουμε στο αν θα σχεδιάσουμε το μέλλον ή θα συζητάμε το παρελθόν», κατέληξε ο κ. Παπαγεωργίου.

Σημαντικές ήταν και οι τοποθετήσεις φορέων την Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, Αγγελική Ευαγγελίδη, να καλεί σε συνεργασία όλους τους φορείς καταθέτοντας την πρόταση για επιστροφή οδών από ήπιας κυκλοφορίας σε κανονικής. «Η λύση στο κυκλοφοριακό δεν έρχεται μόνο από μία πλευρά, αλλά μέσα από μία κοινή συμφωνία», πρόσθεσε η ίδια.

Ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, Μιχάλης Σακελλαρίου χαρακτήρισε «ευτυχές» το γεγονός ότι η Λάρισα διαθέτει ΣΒΑΚ τη στιγμή που άλλες πόλεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις μελέτες, στάθηκε όμως στον αριθμό των οχημάτων, αλλά και τον τρόπου που κινούνται στην πόλη.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρήστος Γιακουβής, συνέδεσε την κινητικότητα με τις επιχειρήσεις και στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της στάθμευσης.

Τέλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συμπαράταξης Λαρισαίων», Δημήτρης Δεληγιάννης, κάλεσε όλο το κοινό να «μελετήσει προσεκτικά τα αποτελέσματα όλων των ερευνών και τα στοιχεία που παρατέθηκαν από τον κ. Γερογιάννη, αλλά και την έρευνα του ΤΕΕ».

«Στέκομαι σε αυτό που είπε η ερευνητική ομάδα ότι όταν φτιάχνεις ένα πρόγραμμα ΣΒΑΚ δεν πρέπει να ξεχνάς ότι τα αποτελέσματα θα τα δεις στο τέλος. Είναι εύκολο να κάνουμε κριτική στο σήμερα που υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, αλλά είναι δύσκολο για τον πολίτη να θυμάται από πού ξεκίνησε. Είναι μία συλλογική προσπάθεια για την πόλη και δεν χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας μόνο τα αρνητικά, αλλά να δούμε και τι έχει κατακτηθεί».

Τραμ από τη Γιάννουλη έως το ΠΓΝΛ;

Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη της ημερίδας είχαν τα δύο πάνελ που απάντησαν σε κρίσιμα ζητήματα όπως τα προβλήματα αστικής κινητικότητας & κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στα σύγχρονα αστικά κέντρα με τη συμμετοχή του Διευθυντή Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), Διευθυντή Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.), Δρ. Βασίλη Καππάτου, του Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου, Αθανάσιου Γκουτζίκα, του Επίκουρου Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Λεωνίδα Μακρή και του Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου, Διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), Ευάγγελο Μητσάκη.

Όπως και στο θέμα συζήτησης γύρω από τις «Καινοτόμες λύσεις, έξυπνη πόλη, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», αναφέρθηκε στα έργα του Δήμου Λαρισαίων ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, αλλά και οι Καθηγητής Οδοποιίας και Οδικής Ασφάλειας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Ηλιού και Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βασίλης Προφυλλίδης.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των κ.κ. Ηλιού και Προφυλλίδη, έγινε μία ανάλυση για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί μία γραμμή ενός τραμ από τη Γιάννουλη έως και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας μέσα από το κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, ο Πολιτικός Μηχανικός, πρώην αντιδήμαρχος Βιώσιμης Κινητικότητας και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Διαμάντος στάθηκε ιδιαίτερα στη Λάρισα «από το παρελθόν, στο μέλλον» με τις δράσεις και τα έργα που είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.