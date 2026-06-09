Μαμάκος: “Τo 2025 υπήρξε μια χρονιά σταθεροποίησης, ανασυγκρότησης και ουσιαστικής προετοιμασίας για το μέλλον”

O δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το 2025, κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης.

Oπως ανέφερε “το 2025 υπήρξε μια χρονιά σταθεροποίησης, ανασυγκρότησης και ουσιαστικής προετοιμασίας για το μέλλον. Με σχέδιο, συνέπεια και καθημερινή εργασία, θέσαμε τις βάσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και ανθρώπινη Λάρισα”.

Η οικονομική εικόνα του Δήμου αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της ομιλίας του κάνοντας λόγο για αισθητή βελτίωση των δεικτών.

Σημείωσε ότι “εργαστήκαμε για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και την προώθηση έργων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και η ορθολογική διαχείριση αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας”.

Πρόσθεσε επίσης ότι “μέσα στο 2025 κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός του 2024. Με δεδομένο το αρνητικό αποτέλεσμα του 2023 κατά 3,2 εκ ευρώ, που δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα και ερωτηματικά για την πορεία του δήμου, η έκθεση των ορκωτών λογιστών, που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2025 και η μείωση του ελλείμματος στον ισολογισμό αποτέλεσε μια σημαντική επιτυχία της δημοτικής μας αρχής.

Το αρνητικό αποτέλεσμα κατά μόλις 55.000 ευρώ ήταν η επιβράβευση μιας προσπάθειας περιορισμού δαπανών και προσεγμένης διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Ο δήμος επανέρχεται στην προοπτική θετικών ισολογισμών και αποφεύγει περιπέτειες που θα μπορούσαν να κοστίσουν. Αισιοδοξούμε ότι τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 2025 που θα καταγραφούν από τους ορκωτούς λογιστές, μέσα στη χρονιά που διανύουμε, θα επαναφέρουν το δήμο σε θετική τροχιά.

Ενδεικτικό στοιχείο είναι η σημαντική μείωση των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους.

Το 2023 ο Δήμος παρέλαβε υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν τα 6,4 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 το ποσό αυτό μειώθηκε στα 5,56 εκατομμύρια ευρώ.

Και το 2025 οι συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις περιορίστηκαν περαιτέρω στα 4,51 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο τέλος του έτους διαμορφώθηκαν περίπου στις 194 χιλιάδες ευρώ”.

Ανέφερε επίσης ότι:

Στον τομέα των υποδομών και των τεχνικών έργων, προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου, συντηρήσεις σχολικών μονάδων, βελτιώσεις κοινόχρηστων χώρων και αναπλάσεις γειτονιών. Επιδιώξαμε να αντιμετωπίσουμε χρόνιες εκκρεμότητες, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στην καθαριότητα και το περιβάλλον, ενισχύσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου, προχωρήσαμε σε δράσεις ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενώ υλοποιήσαμε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των δημοτικών υποδομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαμε στην κοινωνική πολιτική. Στηρίξαμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύσαμε τις δομές κοινωνικής μέριμνας και προωθήσαμε προγράμματα που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους τους συμπολίτες μας.

Στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, συνεχίσαμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της πόλης και αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα και συνεργασίες με φορείς συνέβαλαν στη διατήρηση της Λάρισας ως κέντρου πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Τ.Π. kosmoslarissa.gr