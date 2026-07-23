Μαντούδι – Σποράδες, ένας αυθεντικός bon vivant, και ένα θρυλικό Καφέ

Καλημέρα

Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλία η σημερινή. Εγκαινιάζεται ο Ε65, ένας δρόμος που τον ονειρεύτηκαν γενιές ανθρώπων του κάμπου οι οποίες ήταν αναγκασμένες να διασχίζουν τα υψίπεδα του Δομοκού για να φτάσουν στα Δυτικά. Πόσω μάλλον στη Μακεδονία και την Ήπειρο…

^ Παραιτήθηκε και τυπικά από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης. Έντιμη η στάση του, εν αντιθέσει με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος ενθυλάκωσε την βουλευτική έδρα και δηλώνει ανεξάρτητος – προφανώς λόγω του ηθικού πλεονεκτήματος …

@ Τέλος εποχής για το θρυλικό Καφέ «Κούπα» στη Νέα Πολιτεία. Ένα μπαρ που η προνομιακή του θέση στη δροσερή πλατεία της οδού Θεοδωρακοπούλου, το καθιστούσε ξεχωριστό. Αποτέλεσε στέκι του «Think Tank Νέας Πολιτείας», διαφόρων τύπων που συναντιούνται, αναλύουν και πολιτικολογούν κουτσομπολεύοντας. Το «Κούπα» των αδερφών Στεφανούλη κατέβασε χθες ρολά, ύστερα από 17χρόνια …

$ Θυμήθηκε τον Αχελώο ο Χατζηδάκης χθες από τη Λάρισα. Ωστόσο τίποτα το χειροπιαστό, δηλώσεις που έμοιαζαν με ευχολόγιο: «θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Είμαστε σε επαφή με τον Περιφερειάρχη, με την ΟΔΥΘ και με τη ΔΕΗ. Ένα σημαντικό έργο που μας ενδιαφέρει πολύ». Τα ίδια ακούμε 30 χρόνια τώρα και για το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας …

@ Μέχρι τώρα ταΐζονταν πλουσιοπάροχα ο ένας. Τελευταία μπήκε στο παιχνίδι και ο συνέταιρος. Έκανε εταιρεία και προσφέρει «υπηρεσίες». Πήρε ήδη 30.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση. Προς δόξαν της δημοσιογραφίας (και της πολιτικής βεβαίως)…

*Σπιτάκια ανακύκλωσης. Η τιμή τους ήταν 66.000 ευρώ το καθένα και τα αγόραζαν αντί 300.000 ευρώ. Μετά φταίει η Κοβέσι …

% Οι λουόμενοι σε κάποιες παραλίες φοβούνται τους λαγοκέφαλους, όμως στον Αγιόκαμπο ο κίνδυνος προέρχεται από τις …αλεπούδες. Καταγράφονται ήδη δυο επιθέσεις με δαγκώματα. Προφανώς είναι πεινασμένες, ας αναλάβει ο δήμαρχος Αντώνης να φτιάξει ταϊστρες …



Μέσα στην ιδρωτίλα της καλοκαιρινή κάψας στο Φρούριο όπου βουλευτές, κομματικοί, και λοιποί γαλάζιοι παρατρεχάμενοι υποδέχονταν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να και ένας άνθρωπος που απολαμβάνει τις χαρές της ζωής με γούστο, κομψότητα και κοινωνικότητα. Είναι ο πρόεδρος της ΑΕΛ Ζήσης Στυλιανός, δίπλα στον δήμαρχο Θανάση Μαμάκο. Ένας αυθεντικός bon vivant, σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, με καλοραμμένα ρούχα και και χρυσό ρολόϊ, κόντρα στο άτυπο κομματικό πρωτόκολλο που θέλει πουκάμισα και κοιλιές έξω … (foto Θανάσης Καλιακούδας, larissanet.gr)

$ Λίγος ο κόσμος, έπαιξε ρόλο και η ζέστη, αλλά η «Αρπαγή της Περσεφόνης» που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν άρεσε. Δύσκολο να ακούσεις θετική κριτική. Κάποιοι έφυγαν πριν τελειώσει …

*Ο Τσίπρας θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Ασύλληπτο …

& Αυτά που βιώνουν όσοι αναγκάζονται να φύγουν από το «λιμάνι» του Μαντουδίου για τις Σποράδες είναι εξοργιστικά. Κανείς κρατικός και τοπικός φορέας δεν φρόντισε να υπάρχει μια στοιχειώδης υποδομή για τους επιβάτες που περιμένουν πλοία, τα οποία έχουν συστηματικά καθυστερήσεις 45 λεπτών και βάλε και πολύ συχνά ξαφνικές αλλαγές στην ώρα αναχώρησης. Στέγαστρο δεν υπάρχει πουθενά, με αποτέλεσμα ηλικιωμένοι και παιδιά να περιμένουν με τις ώρες στον ήλιο, καθώς δεν βρίσκουν θέση στην υποτυπώδη καντίνα που λειτουργεί εκεί. Μια ακόμη κλασική απόδειξη ότι σε αυτή τη χώρα ονομάζουμε «λιμάνι» μια προβλήτα στη μέση του πουθενά με μηδενικές υποδομές και υπηρεσίες για τους επιβάτες. (Σταύρος Παπαντωνίου, Καθημερινή).

$ Αποφυλακίστηκε και επανήλθε στο ποίμνιό του ο παπάς – μποξέρ του Νεοχωρίου (Καρδίτσα). Θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να γίνει η δίκη του. Οι πιστοί θα προσέρχονται μετά φόβου θεού …

ΥΓ Η στήλη από σήμερα θα κάνει το καλοκαιρινό της διάλλειμα. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος Αυγούστου. Ευχές σε όλους.

By Kostas Tolis

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