“Μαύρη τρύπα” η Θεσσαλία για την ΝΔ – Δύσκολα θα επουλωθεί η πληγή ακόμα και μετά τα τρακτέρ

«Κάποια στιγμή τα μπλόκα θα φύγουν, όπως γίνεται πάντα. Το πρόβλημα όμως για μας δεν θα φύγει». Το ομολογεί κυβερνητική πηγή. Σύμφωνα με την Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου), η κυβέρνηση δεν έχει μόνο να διαχειριστεί μια διαμαρτυρία στον δρόμο, που θα εκτονωθεί. Θα εξακολουθήσει να βρίσκεται και την επόμενη ημέρα αντιμέτωπη με μια βαθιά πληγή στην εκλογική της βάση. Η πληγή διαπερνά κυρίως δύο περιφέρειες, οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικές δεξαμενές για τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές: τη Θεσσαλία και την Κρήτη.

Αν μετρήσει κάποιος τα μπλόκα που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, θα διαπιστώσει πως οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις είναι στον Κάμπο και στη Μεγαλόνησο. Καθόλου τυχαίο, καθώς πρόκειται για δύο περιοχές με πολύ μεγάλο αγροτικό και κτηνοτροφικό πληθυσμό που συνδέονται σαν κλεψύδρα μεταξύ τους. Η Κρήτη ήταν το επίκεντρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναπόφευκτα τα κονδύλια που θα διοχετευθούν στο νησί θα είναι αισθητά μειωμένα, μετά την εφαρμογή των νέων φίλτρων. Στον αντίποδα, οι παραγωγοί της Θεσσαλίας, ως ο μεγαλύτερος αγροτοκτηνοτροφικός πόλος της χώρας, θεωρούν πως πληρώνουν τα σπασμένα ενός σκανδάλου.

Για την ίδια αιτία, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες, Θεσσαλία και Κρήτη πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις, με την κυβέρνηση να έχει πολύ συγκεκριμένα και σε κάθε περίπτωση περιορισμένα μέσα αντιμετώπισης. Ο κυριότερος μοχλός εκτόνωσης, όπως ομολογούν κυβερνητικές πηγές, είναι η καταβολή ολόκληρου του ποσού της βασικής ενίσχυσης που θα γίνει έως το τέλος Δεκεμβρίου. «Είμαι βέβαιος πως όταν μπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα, τα πνεύματα αμέσως θα ηρεμήσουν», αναφέρει στην εφημερίδα κυβερνητική πηγή, θέλοντας να δει το ποτήρι μισογεμάτο.

Και μετά τα τρακτέρ; Πηγές με γνώση του βάθους του προβλήματος αναφέρουν πως η απόσταση της Ν.Δ. με τον αγροτικό κόσμο έχει μεγαλώσει επικίνδυνα. Ο Κάμπος ήδη από την περίοδο του «Daniel» έχει πολλά και πολυεπίπεδα προβλήματα. «Η καταψήφιση του “γαλάζιου” υποψηφίου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού ήταν το πρώτο μήνυμα», αναφέρει η ίδια πηγή.

Σήμερα το πολιτικό προσωπικό της Θεσσαλίας μοιάζει ή κουρασμένο ή μπλεγμένο σε λαβυρίνθους με άγνωστη κατάληξη. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας, βρέθηκε στη δίνη των Τεμπών για την υπόθεση του λεγόμενου «μπαζώματος». Ο Κώστας Τσιάρας, από τους πιο ισχυρούς βουλευτές του Κάμπου, και συγκεκριμένα της Καρδίτσας, παρότι κλήθηκε οψίμως να διαχειριστεί μία ήδη νοσηρή κατάσταση, υπόκειται και ο ίδιος στη φθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μέχρι πρότινος αντάρτης Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λάρισας, που μάζευε τους δυσαρεστημένους, πλέον ως γραμματέας της κοινουλευτικής ομάδας έγινε γρανάζι της κυβερνητικής μηχανής. Με δεδομένο πως έπεται και μια δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγεται πως περιλαμβάνει και άλλα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας που εκλέγονται στη Θεσσαλία, το μέλλον δεν είναι ευοίωνο.

Ο γραμματέας Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων), ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας (Λάρισας) και οι βουλευτές Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα –αμφότεροι βουλευτές Τρικάλων– δεν δείχνουν να διαθέτουν το πολιτικό κεφάλαιο για τη συσπείρωση της «γαλάζιας» βάσης. Εάν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τη νέα δικογραφία, τότε η φθορά στον Κάμπο θα μεγαλώσει και η ανάγκη ενίσχυσης των ψηφοδελτίων θα γίνει πιο επιτακτική, χωρίς όμως να υπάρχουν μαγικά κουμπιά.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μπορεί να είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα στα Τρίκαλα, αλλά η εκτίμηση που επικρατεί είναι πως πρέπει να επιχειρηθεί ευρύτερη ενίσχυση των ψηφοδελτίων.

