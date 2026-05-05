Μείωση ενοικίου και παράταση μίσθωσης έως το 2048 για το “Larissa Imperial” – Ζημιές επικαλείται ο όμιλος Δασκαλαντωνάκη



Νέα δεδομένα για το δημοτικό ξενοδοχειακό συγκρότημα «Larissa Imperial» – που από το 2002 μισθώνει ο Όμιλος Δασκαλαντωνάκη-, προκύπτουν από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, με αιχμή αφενός την πολυετή παράταση της μίσθωσης έως το 2048 και αφετέρου τη συνέχιση της μείωσης του ενοικίου κατά 20%.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, μετά τη νέα συμφωνία, το μηνιαίο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας διαμορφώνεται από τις περίπου 38.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της δημοτικής αρχής, ενέκρινε την παράταση της σύμβασης με την μισθώτρια εταιρεία ΠΗΝΕΙΟΣ Α.Ε. για ακόμη 22 χρόνια, από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2048, λαμβάνοντας υπόψη και ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 13,5 εκατ. ευρώ που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η μισθώτρια.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από νέο αίτημα της εταιρείας – που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ομίλου Κωνσταντίνο Δασκαλαντωνάκη-, η οποία παρουσίασε αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι το ξενοδοχείο παραμένει ζημιογόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η επιχείρηση κατέγραψε σημαντικές ζημίες τα τελευταία χρόνια (2020, 2021, 2022, 2023 και 2025), ενώ μόνο το 2024 εμφάνισε κέρδη. Μάλιστα, εκτιμάται ότι και το 2026 θα είναι ζημιογόνο.

Στην επιστολή της προς τον Δήμο, η μισθώτρια αποδίδει τη δυσμενή οικονομική εικόνα σε μια σειρά παραγόντων: τη μεγάλη πτώση της επισκεψιμότητας κατά περίπου 50% την περίοδο της κρίσης, τη συνολική μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 45% τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, της αύξησης του κόστους λειτουργίας και των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ύψος του μισθώματος παραμένει υψηλό σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς, τονίζοντας ωστόσο ότι η εταιρεία συνεχίζει να τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση μίσθωσης του ξενοδοχείου ξεκίνησε το 2002, ενώ είχε προηγηθεί διετής παράταση έως το 2026 λόγω της πανδημίας, πριν τη νέα μακροχρόνια συμφωνία έως το 2048.



Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr