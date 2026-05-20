Μείωση των ανέργων τον Απρίλιο στη Θεσσαλία – 50.143 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Η εικόνα της αγοράς εργασίας τον Απρίλιο αποτυπώνεται με σαφώς βελτιωμένους αριθμούς στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), χωρίς ωστόσο να αίρονται οι χρόνιες παθογένειες της ελληνικής ανεργίας.

Σε 737.625 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Απρίλιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 73.699 άτομα (-9,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2025 και μείωση κατά 123.616 άτομα (-14,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2026.

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 50.143 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Απρίλιος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 8.938.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (Απρίλιος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 55.504, ενώ τον Μάρτιο του 2026 ανέρχονταν σε (55.221).

