Μεγάλες ζημιές από αγνώστους στο γήπεδο Αργυροπουλίου

Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο Δήμος Τυρνάβου για εκτεταμένες φθορές στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Αργυροπουλίου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου επισημαίνονται τα εξής:

«Σήμερα το πρωί στον χώρο του γηπέδου στο Αργυροπούλι διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και σπασμένα τζάμια στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η ιστορική ομάδα του χωριού Δόξα Αργυροπουλίου. Το μέγεθος των ζημιών είναι μεγάλο.

Ως δημοτική αρχή καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα τους βανδαλισμούς της δημοτικής περιουσίας και οι υπεύθυνοι θα αναζητηθούν.

Ήδη υποβάλλεται μήνυση κατά αγνώστων από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Νίκο Νταλαγιάννη.

Ο αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για όλους, ιδιαίτερα για τη νεολαία και την τοπική κοινωνία. Η δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου, έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης αθλητικών υποδομών, με κατασκευή νέων γηπέδων 5×5 και χώρων μπάσκετ σε πολλές κοινότητες, καθώς και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση στον αθλητισμό για όλους.

Τέτοιες πράξεις βανδαλισμών υποβαθμίζουν τις προσπάθειες αυτές και ακυρώνουν στην πράξη τις συλλογικές προσπάθειες των δημοτών, των ερασιτεχνικών σωματείων και του Δήμου για τη βελτίωση των αθλητικών χώρων. Η προστασία και η φροντίδα των δημοσίων υποδομών είναι υπόθεση όλων μας, και καλούμε τους δημότες να συμβάλουν ενεργά στην προστασία τους.

Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει με αποφασιστικότητα την προσπάθεια για αναβάθμιση, συντήρηση και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών, για ελεύθερη πρόσβαση στην άθληση, ενάντια στην εμπορευματοποίηση και στα εμπόδια που βάζει η πολιτεία. Οι χρηματοδοτήσεις είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες και τα κόστη μεγάλα. Παρ’ όλα αυτά με όσες δυνάμεις έχουμε θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας μαζί με τα σωματεία και τους αθλούμενους για ένα πλήρες και αξιοπρεπές δίκτυο υποδομών στις πόλεις και τα χωριά του Δήμου μας».

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: