Μεγάλες ζημιές στο Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας – πλημμύρησαν οι υποδομές άδειασαν οι πισίνες

Μια βλάβη σε αγωγό νερού που τροφοδοτεί την Ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα του κολυμβητηρίου της Νέας Πολιτείας, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του. Το πρωί της Πέμπτης η πισίνα υπερχείλισε και τα νερά απλώθηκαν στις υποδομές του αθλητικού κέντρου, ενώ το υπόγειο κατακλύστηκε. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική οποία κατέφθασε με οχήματα άντλησης υδάτων συνεπικουρούμενη από συνεργείο της ΔΕΥΑΛ. Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το σπάσιμο του τροφοδότη αγωγού.

Ο απολογισμός των ζημιών θα γίνει από Δευτέρα ενώ είναι άγνωστο πότε θα λειτουργήσουν η κεντρική πισίνα όπως και η βοηθητική.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμος Λαρισαίων είχε εκδώσει χθες Παρασκευή την παρακάτω ανακοίνωση:

«Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή 13 και αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, για το κοινό και τους αθλητές, οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου στη Νέα Πολιτεία, εξαιτίας τεχνικής βλάβης που σημειώθηκε ξαφνικά το βράδυ της Πέμπτης.

Νωρίς σήμερα το πρωί, συνεργεία των αρμοδίων Υπηρεσιών μετέβησαν στο Κολυμβητήριο, για την αποκατάσταση της βλάβης (σε σωλήνα τροφοδοσίας νερού).

Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την κατανόηση του κοινού, ενώ για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων αναμένεται να υπάρξει σχετική ανακοίνωση, από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τμήμα Αθλητισμού.».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr